Food Park Salvador acontece neste fim de semana

Uma das opções de lazer para o fim de semana na capital baiana é o Food Park Salvador. O evento gastronômico acontece neste sábado, 12, e domingo, 13, das 11h às 20h, na Praça Wilson Lins, na Pituba. O acesso é gratuito.

Em sua 4ª edição, o Food Park Salvador conta com a estreia do movimento DJam, que traz o DJ Luca Buzanelli, no primeiro dia, e o DJ Duda Bueno, no segundo, para animar o público. As apresentações acontecem das 17h às 20h no Truck da Itubaína.

Além da música eletrônica, esta edição traz mais duas novidades. Uma delas é a inclusão de artistas de rua selecionados para se apresentarem para o público do evento. A outra inovação será a mini-palestra ministrada pelos chefs Gabriel Lobo e Leka Hattori, dando dicas de como montar um food truck.

O evento oferece food trucks com comidas para todos os gostos. Além do Leka Food Truck e do Guerrilha Truck, já estão confirmados o Coxa Coxinha, Pahua, Black Pepper, Spacca Burguer, NaLarica, Sushi Trucks, Qu4tro Rodas, Daitan, Degusta, Sertão Gourmet, Chico Paca e Las Marias.

As Food Bikes - outra novidade na gastronomia de rua -, também estarão presentes e prometem adoçar bastante o paladar de quem comparecer ao local. São elas a Cioccolato, Churritos, Chocomigas, Pop Bike, So Sweet, Santa Paleta, Delicakes e Brigadeiros da Lu.

