Festival Tempero da Bahia tem aulas de gastronomia gratuitas

Com fogão, chefs locais e convidados e ingredientes à vista, a Cozinha Show do 2º Festival Cultural e Gastronômico Tempero Bahia é o endereço certo para interagir e aprender técnicas, dicas, receitas e ainda, claro, degustar comidinhas nas aulas-show gratuitas.

A Cozinha Show acontece nos dias 18 e 19 de agosto, no Passeio Público, no Palácio da Aclamação. Até 13 de agosto as inscrições poderão ser feitas no site do evento, identificando as aulas que se deseja assistir, ou no local, até uma hora antes de cada aula.

Quem abrirá a maratona de aulas, no dia 18, sábado, é o chef alagoano Vitor Generoso, do premiado Restaurante Divina Gula, em Maceió. Ele pilotará a aula A arte e a gastronomia do Divina Gula, das 11h às 12h.

Em seguida, das 12h30 às 13h30, a chef e curadora do festival, Tereza Paim, abordará questões sobre Inclusão na cozinha – comida baiana para o mundo e para todo mundo, preparando moqueca de pupunha. Esta aula contará com alunos da Apae e do Instituto dos Cegos e Surdos-Mudos e terá intérprete de libras e áudio-descritor.

Ainda no sábado, o chef Jacson Paixão, do Senac-BA, ensinará como fazer o espaguete ao Pelô, na aula das 14h às 15h. A programação completa de sábado e domingo está no site do evento.

Nos restaurantes

Com o tema Palmito Pupunha, o Festival Tempero da Bahia acontece nos principais restaurantes da cidade, de 15 a 26 de agosto. O evento tem como objetivo maior evidenciar e posicionar a capital baiana como referência profissional gastronômica, além de potencializar a economia por meio da culinária, fortalecendo também o turismo local.

