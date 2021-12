Festival reúne 'saberes e sabores' no Oeste da Bahia

Está confirmada para o período de 15 a 18 de outubro a primeira edição do Festival de Gastronomia e Cultura do Oeste da Bahia. O evento está programado para acontecer no Centro de Eventos Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecida como Gruta, no município de Luís Eduardo Magalhães (localizado a cerca de 950 km de Salvador).



Os organizadores anunciam, durante quatro dias, uma programação diversificada que inclui palestras, oficinas, encontros de capacitação, rodas de conversa, visitas técnicas e apresentações culturais locais, tudo com acesso totalmente gratuito.



Além da cidade anfitriã, o festival gastronômico também pretende contemplar "os saberes e sabores" de outras seis cidades vizinhas: Barreiras, Formosa do Rio Preto, São Desidério, Cristópolis, Barra e Cotegipe.

