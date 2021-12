Festival reúne 40 chefs da Bahia e do Brasil em Praia do Forte

Comer é um ato prazeroso. Comer às margens do mar azul da Praia do Forte é mais prazeroso ainda. Esta oportunidade está garantida com a 12ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero do Forte, que começa nesta quinta-feira, 30, e segue até o dia 10 de dezembro e promete levar centenas de turistas ao bucólico povoado do Litoral Norte, localizado a 80 km de Salvador.

Mais de 40 chefs, da Bahia e de outros lugares do Brasil, irão apresentar pratos à base de frutas tropicais, temática desta edição do festival. Mas as receitas devem conter, também, temperos e aromas da região.

Praia do Forte é o local escolhido para acolher os vários chefs (Foto: Marcello Fontes | Divulgação)

"A exuberância, as cores e sabores das frutas tropicais e ainda a sua versatilidade para serem utilizadas na gastronomia, foram fatores importantes para a escolha do tema", explica a chef Tereza Paim, idealizadora e curadora do Tempero do Forte.

O festival se consolidou pelo laço construído com a comunidade, como aponta Paim. "O Tempero do Forte é um produto turístico e cultural que foi abraçado pela comunidade da Praia do Forte".

Desde 2015, o festival se expandiu para comunidades vizinhas como Arembepe, Jacuípe, Itacimirim, Açuzinho, Diogo e Porto de Sauipe. Hoje, são 31 restaurantes e pousadas participantes .

"Hoje a organização pensa o destino Litoral Norte como todo. Há várias outras comunidades que têm coisas boas para apresentar. Temos os restaurantes âncoras na Praia do Forte, mas também valorizamos as comunidades do entorno e restaurantes menores, com comidas caseiras. Queremos dar visibilidade a quem faz uma boa comida", explica Djanira Dias, produtora e organizadora do festival.

Convidados

"Do ponto de vista de curadoria, o Tempero do Forte é fácil de organizar, pois é um evento em que muitos chefs se propõem a participar. A nossa dificuldade é conseguir trazer todo mundo", diz Tereza Paim.

Como destaque de outros estados tem o chef Isaías Neries, do Rio de Janeiro, e os chefs paulistas Claudio Teodoro, João Belezia, Victor Dimitrow e Bárbara Camargo.

Da capital baiana, tem a estreia da chef Ana Robéria, do Bella Gourmet Bistrot, que assina o Camarão Tropical com Purê de Manga e Arroz de Coco para o restaurante da Pousada Casa do Forte.

"Estou bastante ansiosa. Fiquei bastante feliz pelo convite. Eventos assim são importantes para a gastronomia e para o turismo. Sem contar que a Praia do Forte é um lugar lindo e agradável ", afirma a chef Ana Robéria.

Aulas gratuitas

O Cozinha Show é uma das atrações mais aguardadas do Tempero do Forte. No espaço montado na Praça da Música da vila de Praia do Forte, aulas gratuitas e abertas a toda a comunidade serão ministradas por chefs convidados, de quinta a domingo, no primeiro fim de semana da maratona gastronômica.

No sábado, uma das aulas será voltada para a criançada. O chef confeiteiro do Tivoli Ecoresort, o jovem Fred Miranda, ensinará na oficina Mini Chef - Cozinha para Crianças, como fazer brigadeiros tropicais, das 15h30 às 16h30.

"Sempre gostei muito de crianças e nada melhor para desenvolver uma boa oficina que juntá-las com doces. Tenho experiência, desenvolvi no Rio de Janeiro, em parceria com o Senai, um trabalho com crianças especiais. É um trabalho muito prazeroso e estimulante", ressalta o chef Fred Miranda, que participa pela primeira vez do festival.

Outras culturas

Nem só de comida é feito o Tempero do Forte, a música e o artesanato têm espaços garantidos. A Praça da Alegria, ao lado da Casa de Farinha, vai sediar o palco das apresentações artísticas e culturais e, também, o Mercado do Forte. Por lá, artesãos do Litoral Norte irão expor seu produtos.

Na quinta-feira, a abertura do evento contará com o tradicional cortejo de baianas, que irá percorrer as ruas da vila da Praia do Forte. Nas noites seguintes, do primeiro fim de semana do festival, grupos e artistas locais animam o Coreto da Vila.

| Serviço |

Tempero no Forte – 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte e Litoral Norte

Quando: 30 de novembro a 10 de dezembro

Programação: no site do evento

sob supervisão da editora Márcia Moreira

