Festival mostra delícias da cozinha paraense

O Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, um dos maiores eventos gastronômicos do Norte do Brasil, confirma a presença de um dos principais chefs do Brasil, Alex Atala, além de dois espanhóis: o chef Pere Planagumà e o cientistae gourmet Pere Castells. O evento acontece em Belém, de 28 de maio a 1º de junho. www.veropesodacozinhaparaense.com.br

Pães artesanais

Pães especiais, com fermentações lentas, ingredientes naturais, crostas crocantes e miolos arejados da Belo Rústico Pães e Produtos Artesanais podem ser encontrados na delicatessen Mercato Del Mare, em Jaguaribe. As criações são do chef australiano Richard James e já são usadas como entradas e acompanhamentos em restaurantes como Al Mare, La Taperia, Risoteria e Ciranda Café.

Conceito novo

O Restaurante Sabores da Vida (na Avenida Magalhães Neto) traz um novo conceito de gastronomia, unindo em um só lugar a culinária tradicional, regional e internacional. O cardápio assinado pelo chef Albano apresenta pratos típicos do Brasil, de países andinos, asiáticos e do mediterrâneo.

Chocolates especiais

A loja Sem Açúcar com Afeto, no Ondina Apart Hotel, reforçou o estoque de chocolates e ovos da Páscoa com uma fabricação especial. Há opções sem glúten, sem lactose e sem açúcar, feitas de chocolates a base de soja e alfarroba, fruto semelhante à vagem do feijão, com baixa caloria e que substitui o cacau.

