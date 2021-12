Festival Gastronômico em shopping de Salvador homenageia Zélia Gattai

A partir da última sexta-feira, 13, seis restaurantes do Shopping da Bahia passaram a contar com novos pratos em seu cardápio, homenageando a escritora baiana Zélia Gattai, no Festival Gastronômico 2018.

O evento conta com a participação dos restaurantes Oliva, Shiro, Pereira Café, Outback, Mariposa e Paris 6, com pratos especiais no valor de R$ 39,00.

Durante o período do festival, os clientes vão receber um cartão fidelidade que vai poder ser preenchido com adesivos cada vez que o cliente escolher um dos pratos participantes.

Quem consumir quatro pratos diferentes entre os seis participantes do festival vai ganhar um livro de arte, reunindo anotações, receitas, recortes, fotos e memórias de Zélia Gattai e sua relação com a comida.

O livro “Memórias de Sabores de Zélia Gattai” é resultado de uma pesquisa feita no acervo da Família Amado mostrando a relação de Zélia com a gastronomia e o quanto a comida fez parte de momentos importantes na história de um dos casais mais emblemáticos da cultura brasileira.

