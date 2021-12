Festival de Tiradentes explora sabores regionais

Os amantes da boa culinária têm um motivo especial para viajar rumo a Minas Gerais a partir deste fim de semana, quando começa o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, um dos maiores eventos do setor no Brasil e que atrai inúmeros turistas para esta pacata cidade do interior do estado.

Durante dez dias, desta sexta-feira até o próximo dia 31, Tiradentes, que fica na Zona da Mata mineira, torna-se a maior vitrine da gastronomia brasileira, recebendo chefs renomados do Brasil e do exterior.

Para esta edição, uma equipe percorreu, neste ano, mais de 11 mil quilômetros pelo Brasil, em busca de ingredientes e produtos regionais. Ao todo, foram 45 dias de entrevistas com 95 pessoas, em 22 cidades de Amapá, Roraima, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo. Todo o material coletado será apresentado em forma de cursos, palestras e degustações.

Desde 2012, o Festival vem investindo no mapeamento da gastronomia nacional, por meio da Expedição Fartura Gastronomia. Em três anos, foram mais de 30 mil quilômetros percorridos, em 17 estados brasileiros. O objetivo, segundo o diretor geral do evento, Rodrigo Ferraz, é pesquisar e levar essa cultura gastronômica para as pessoas. "Procuramos mostrar um Brasil que as pessoas não conhecem", destaca.

Para apresentar todo o conteúdo da pesquisa, o Festival preparou, para esta edição, 60 cursos de gastronomia, 74 atrações culturais, 12 jantares (festins) com chefs de renome nacional e internacional, restaurantes na praça, além de lançamentos de livros, exposições e exibições de vídeos.

Uma das grandes novidades deste ano é que os festins acontecerão de forma mais integrada com a cidade, em restaurantes do centro histórico, aumentando o número de jantares por fim de semana. Ao invés de dois jantares por dia, como acontecia nas edições passadas, o público poderá escolher entre três opções diferentes - três na sexta e três no sábado. Os chefs vão preparar menus-degustação que podem ser apreciados por meio de compra de convites que serão disponibilizados em uma central de vendas.

Juarez Campos (ES), Wanderson Medeiros (AL) e Solange Batista (AP), Thomas Troisgros (RJ), Mara Salles (SP), Leonardo Paixão (MG) e Jefferson Rueda (SP), que acompanharam as viagens da expedição deste ano, são alguns dos chefs nacionais convidados para os festins. Eles terão o desafio de aplicar, nos cursos e jantares, um pouco da cultura das regiões visitadas.

Na parte internacional do evento, cujo objetivo é promover o intercâmbio entre o Brasil e outros países, dois chefs mexicanos foram selecionados pela equipe do Festival, que esteve na Cidade do México em maio deste ano, durante a terceira edição do Mesamérica.

Os chefs são Benito Molina (apresentador do programa Benito Y Solange, do canal "Fox Life", no México, e proprietário do restaurante Manzanilla, um dos principais destinos gastronômicos de seu país) e Xavier Perez Stone (chef do Cocina de Autor, no resort Grand Velas Riviera Maya, em Cancun, considerado o Chef do Ano de 2012 pelo jornal "El Universal").

Cursos

Dentre os cursos previstos, destacam-se o de carne de tartaruga, com os amapaenses Solange e Morubixaba Batista, que vão ensinar a destrinchar um animal ao vivo no festival; e o curso de preparação de cactos comestíveis, com um sergipano de apenas 17 anos, Timóteo Domingos, que faz experiências culinárias com o ingrediente comum na caatinga.

Haverá também curso de manipulação de carne de jacaré, com o criador Weber Girardi (Cáceres/MT); de chocolates, com o cacauicultor Diego Badaró, da empresa Amma Chocolate (Salvador/BA); e de palmito, com o produtor Maurício Magnago (Domingos Martins/ES), que vai falar sobre variedades, cultivo e usos na cozinha.

O Festival de Cultura e Gastronomia Tiradentes entrou no calendário da cidade mineira em 1998 e elevou o município a uma posição de destaque. Atualmente, o evento já recebeu chefs de 18 países - como Espanha, França, Itália, Argentina, Estado Unidos e Alemanha. Além disso, registrou a participação de mais de 630 chefs de cozinha, 160 festins e 77 mil pratos servidos nos jantares e teve envolvimento direto de mais de 5,5 mil profissionais.

Mais informações sobre a programação do festival podem ser encontradas através do site www.gastronomiatiradentes.com.br.

