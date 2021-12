Festival de Comida de Santo

Embora a expressão possa causar estranhamento, ela vem crescendo cada vez mais dentro do universo gastronômico. A cidade de Recife, por exemplo, foi uma das pioneiras deste Festival que hoje já deve estar na sua terceira edição. No entendimento dos organizadores, a função do festival é incentivar os chefes dos principais restaurantes da cidade a criar releituras das comidas rituais.

Em cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, restaurantes de renomados chefes incluem no seu menu: banquete de ibeji, banquete das iabás e outras comidas antes apenas degustadas em dias de festas nos terreiros de candomblé porque não resistiram ao comércio das ruas, como o efó, o aberém, a farofa de ekuru, o acaçá, doces como a cocada puxa e bebidas como o aluá ou aruá. Iguarias afro-brasileiras, que não obstante o refinado gosto sugerido pela chamada "alta gastronomia", quando surgem nos cardápios tornam-se logo comidas bastante concorridas, verdadeiros friandise, deleite, no sentido pleno de tal palavra.

Antes de entrarmos no velho debate sobre as comidas rituais (comida de santo, comida de obrigação, comida de orixá, comida sacralizada, comida de preceito, ou simplesmente dieta sacrificial dos terreiros de candomblé, que é o nome como os "de comer" oferecidos aos ancestrais nas religiões de matriz africana são chamados) e a cozinha afro-brasileira, sobre qual precedeu a outra, é digno de nota observar que os santos comem o que os homens comem, porém os primeiros recebem comidas mais elaboradas conforme sempre me chamava a atenção o velho mestre Vivaldo da Costa Lima.

A partir desta ideia, venho acalmando aqueles que têm reagido de forma contundente a estas releituras, bem como alguns chefes que no seu breve contato com a cozinha ritual, fascinados pelo universo revelado pelas comidas de santo, buscam incorporar técnicas e preceitos específicos da cozinha ritual.

Certa ocasião, fui interrogado por alguém que queria introduzir no seu cardápio o banquete de Nanã, mas imaginava ter que abrir mão dos utensílios de metais, uma vez que leu que tal orixá tem a preferência pelos objetos de madeira. Na ocasião, eu sorri e lhe expliquei: Você não precisa fazer a comida do orixá Nanã, até porque não é preparado para isso, mas você pode inspirar-se na cozinha ritual deste orixá e produzir pratos incríveis.

Este diálogo com a gastronomia me tem feito muito bem e confesso que passei a observar também que cozinhar no vapor, flambar, saltear, branquear e outras técnicas sempre estiveram presentes na cozinha dos orixás, sem falar naqueles que são verdadeiros gourmets.

Se for verdade que "os santos comem o que os homens comem, porém com mais cuidado e requinte", essa comida sagrada pode continuar inspirando outras comidas para os homens. O mergulho nos "de comer dos santos" permitirá produzir comidas mais saborosas e cheias de histórias.

