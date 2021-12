Festival celebra cultura Italiana e São Januário em Salvador

A segunda edição do Festival de San Genaro, que ocorreu neste sábado, 14, no Rio Vermelho, na rua professora Almerinda Dultra, deu início ao festival da primavera que vai até o dia 29 deste mês. O evento festeja a cultura Italiana e o santo católico São Januário. Idealizado pelo empresário Celso Vieira, proprietário do restaurante Pasta em casa, e apoiado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), o evento reúne além do Pasta, outros 12 restaurantes italianos da capital que ofertam pratos típicos com valores entre R$ 15 e R$ 30. Além da comida, o evento também contou com atrações musicais.

A alta procura pelo festival resultou em longas filas para conseguir comprar os pratos. Carolina Barbosa, 33 anos, veio do bairro de Brotas com os amigos prestigiar o evento. "Achei interessante a ideia e percebi que ficou bastante movimentado. Tem muita fila, as pessoas estão disputando muito para poder experimentar", relatou.

Celso Vieira, idealizador do evento conta que as 12 barracas se prepararam para receber um público estimado em 5 mil pessoas "Produzimos com o pensamento de que a comida não irá acabar. O movimento foi intenso, mas nos preparamos para receber um grande público e atender o povo da melhor maneira possível".

O clima italiano que permeia o evento se reforça ainda mais com o sotaque que se pode ouvir nas filas e nas barracas. Valentina Tridellos, italiana que reside em Salvador a um ano conta que, apesar de cheio, valeu a pena conferir. "Acho que a cidade está precisando de atividades ao ar livre, essa é uma boa ideia. Conheço a festa de San Genaro no sul da Itália, queria ver como seria a daqui, claro que cada lugar tem sua particularidade, mas Salvador sempre me surpreende", relatou a Italiana que diz preferir o acarajé à comida típica do seu país.

