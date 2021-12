Feira traz diversidade gastronômica a Salvador

O público de Salvador poderá conferir a 9ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária neste domingo, 9, a partir das 18h, no Parque de Exposições de Salvador. O evento tem o intuito de mostrar a diversidade dos sabores tradicionais de 22 regiões do estado.

No local, que funciona para almoço, jantar e happy hours, o público poderá saborear pratos típicos, a exemplo da Malamba e do Godó (Chapada Diamantina); dos Cortes Especiais de Cordeiro, Escondidinho, Carré e Espetinho de Bode (Território Bacia do Jacuípe e Velho Chico); Carne Defumada de Caprino (Sertão Produtivo); Ostra (Recôncavo); Mariscada (Baixo Sul); Linguiça de Tilápia (Sertão do São Francisco); Moquecas (Extremo Sul); comidas elaboradas com Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANCs (Portal do Sertão); além dos tradicionais Beijus, Mingaus e petiscos variados.

adblock ativo