Feira expõe produtos veganos em Salvador

A segunda edição junina da Feira Vegana será realizada neste sábado, 8, e domingo, 9. O evento ocorre no Passeio Público, no Campo Grande, das 11h às 17h.

Além de opções gastronômicas veganas, o evento também conta com apresentações do músico Artur Nogueira e o grupo Forró Baokisó, exibição de filmes, prática de yoga ao ar livre, e transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina.

No local também terão gatos para adoção, da Instituição Gatil Irmã Francisca. Os interessados também podem contribuir com doações de ração para animais resgatados pelo e pela Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA).

Também será realizada uma roda de conversa que possui como tema 'Pele preta e veganismo: Por que precisamos falar em veganismo negro?'. O debate conta com a afro empreendedora e ativista social, Daiana Lima e Rufino Mali, educador, cozinheiro e pesquisador sobre Saúde Holística Afrikana.

A Feira Vegana iniciou em dezembro de 2017, possui eventos mensais e conta com o apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC).

