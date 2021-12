Feijoada é destaque no cardápio de eventos pré-carnavalescos

O feijão com arroz está presente na mesa do brasileiro quase diariamente. No fim de semana, a combinação costuma evoluir para aquela feijoada mais caprichada, que se torna o centro das atenções nos almoços de família.

Mas não é todo dia que a mais brasileira das iguarias vira pretexto para a realização de grandes eventos. Esse período de reinar absoluta começa em breve, quando a folhinha avisa que faltam poucos dias para o carnaval.

No último fim de semana antes da folia, os festeiros de plantão vão precisar fazer sorteio para decidir que rumo tomar, já que haverá três grandes festas em torno da feijoada.

Tradicional

No sábado, dia 7, acontece a Feijoada ao Mar, uma das mais tradicionais do calendário de Salvador, que já está em sua 19ª edição. Depois de muito tempo tendo o Othon como cenário - daí o nome - há três anos a festa bate ponto no Cerimonial Vila São José, no Cabula.

Este ano, pela primeira vez, o menu vai ser assinado pelo restaurante Mignon, o que já é uma boa notícia. "Escolhemos eles pela qualidade e profissionalismo. A comida já é conhecida do público e todo mundo sabe que é deliciosa", aposta Alexandra Isensee, responsável pela produção do evento.

Como a farra promete se estender até a noite, o menu reserva outros bons momentos. Acarajé e salgadinhos servem de entrada. Brigadeiros e "geladinhos vip" são sugestões para a sobremesa. Quem quiser forrar o estômago no fim da festa, vai ter massas do restaurante Bottino à disposição. A banda Negra Cor e o cantor Tuca Fernandes cumprem a missão de esquentar a pista.

Dúvida de domingo

No domingo, 8, disputam espaço na agenda o Feijão Amado D'Lícia e a Feijoada 5 Estrelas. O primeiro, no restaurante Amado, conta com a grife do chef Edinho Engel, que realiza o evento em parceria com a promoter Licia Fábio pela quarta vez. Shows de Magary e Samba Pop entram como atrativos.

Já o segundo evento, no Unique, leva a assinatura do restaurante Pereira. "Nossa feijoada é de feijão preto e completa", anuncia a chef da casa, Cleo Rosa. "Tem costelinha fresca, fumeiro, couve, banana, aipim", enumera, para encher de água a boca do leitor. Para adoçar a boca depois, cocada e brigadeiro são as sobremesas mais cotadas.

Para Iemanjá

Enquanto reflete qual escolher, que tal comer uma feijoada um pouco diferente? A proposta é da chef Andrea Nascimento, do Solar, que preferiu se antecipar. Ela abre as portas do restaurante do Rio Vermelho com o prato já na segunda, dia 2. A diferença é que a feijoada dela é de mariscos.

"Como costuma ser um dia muito quente, pensei numa opção um pouco mais leve. E os frutos do mar também são uma forma de homenagear Iemanjá", revela a chef, que pela primeira vez leva para o restaurante um prato que até então era privilégio da família.

