Fani muda o visual e é alvo de piadas

Fani Pacheco apareceu com novo visual na noite de terça-feira, 2, e, nesta quarta, 3, foi alvo de piadas dos internautas. Com uma franja, ela disse ao Ego que estava cansad do antigo visual. Mas parece que os internautas não aprovaram o novo corte de cabelo da ex-BBB.

"Fani mirou a Katy Perry e acertou a Gina Indelicada", escreveu uma usuária do Twitter. Outros compararam a ex-BBB aos personagens Debi, da comédia Debi e Lóide; Cuca, da versão mais recente de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e até Anabelle, a boneca de um filme de terror.

A ex-BBB levou as piadas com bom-humor. "Genteeee! Eu li e vi que estão levando um susto com meu novo corte de cabelo retrô à la Kate Perry e Beyonce....rs. Mas é exatamente assim que eu queria, mudei! Amei! E mais, estou me achando muito mais bonita. Estava enjoada da minha cara. Sempre com franja ou franjão. Estou me amando assim e vou manter o corte por um bom tempo. Daqui a pouco vocês se acostumam rs ou não! Daqui a uns dois anos eu enjôo rs. 'Por hora' estou amando minha cara nova e me achando linda! E um Salve à auto estima", escreveu no Instagram.

