Eventos reúnem chefs de cozinha em Praia do Forte e Itacaré

O período de 3 a 13 de dezembro será de dúvida para quem coloca o paladar no topo da lista de motivos para viajar. É que os organizadores de dois importantes festivais gastronômicos acharam de promover seus eventos exatamente nas mesmas datas.

Aqui pertinho, na Linha Verde, o Tempero no Forte chega à sua décima edição sob o comando da chef Tereza Paim, em parceria com a empresária Djanira Dias. No sul do estado, é a chef Rosa Gonçalves quem assina a curadoria do segundo Sabores de Itacaré.

Como 10 anos não são 10 dias, o evento de Praia do Forte desta vez conta com a luxuosa parceria da Prazeres da Mesa, que fará da vila o cenário para a criação de uma edição especial da revista.

A iniciativa, conhecida como Mesa ao Vivo, tem como foco as aulas ministradas em uma cozinha-show montada na rua por chefs convidados. Fabrício Lemos, Beto Pimentel, Mônica Rangel, Dalton Rangel, André Boccato e Morena Leite estão entre eles.

Pimenta em destaque



A dona da festa é quem inaugura a grade. "Vou apresentar uma aula de geleias, ensinando a combinar frutas com pimenta", adianta Tereza Paim, destacando o ingrediente que se tornou marca do festival. "Foi como tudo começou e a cada cinco anos a gente volta a ter a pimenta como tema".

Os chefs convidados também estarão comandando as panelas de restaurantes locais, que participam do evento oferecendo pratos especiais. A programação contempla, ainda, espaços dedicados à degustação de vinhos e cervejas especiais.

Os pontos altos, porém, ficam por conta de um almoço e dois jantares especiais, que acontecem na pousada Porto da Lua, Tivoli Ecoresort e Via dos Corais, respectivamente. Só aí já são pelo menos três pretextos para unir o útil ao agradável e esticar a estadia.

Outro motivo para escolher Praia do Forte como opção de passeio nesse período é que o festival gastronômico traz a reboque uma programação cultural que inclui exposição de artes visuais, performances de grupos culturais e shows de música brasileira e latina.

Roteiro gastronômico



Quem estiver disposto a riscar o mapa um pouco mais encontra no festival Sabores de Itacaré outro bom motivo para colocar a mochila nas costas. Em sua segunda edição, o evento também recebe chefs convidados para aulas-show gratuitas, em uma estrutura montada em frente ao mar.

Lucius Gaudenzi, Rodrigo Castro e Charles Silva estão entre os chefs que confirmaram presença. A programação também envolve chefs de 36 restaurantes, que podem servir de parada estratégica para abastecer depois de curtir as praias da Concha, Resende, Tiririca ou Ribeira.

"Tem prato principal, sobremesa, até drinque. O tipo de preparação é livre, contanto que utilize produtos da agricultura familiar e da pesca local", explica Rosa. Embora o tema oficial do evento seja o cacau, também ganham destaque ingredientes como banana, cupuaçu, pupunha, açaí, batata doce, vinagreira.

A programação se desdobra para abarcar feiras de economia solidária e de artesanato, além de programação cultural com atrações que vão desde performances de cheganças locais até show do cantor Jorge Vercillo, no dia 11.

"Os hotéis e pousadas já estão com 70% da ocupação", calcula André Reis, secretário de turismo de Itacaré. Ele aproveita o ensejo para anunciar que a abertura do evento, dia 3, marcará também o lançamento de um catálogo.

"São sugestões de restaurantes e pratos de quatro rotas da cidade: Orla, Pituba, Passarela da Vila e Estrada. É uma publicação oficial e inédita na Bahia, que será atualizada anualmente", promete.

Confira a programação completa dos festivais em temperonoforte.com.br e itacare.com.br.

adblock ativo