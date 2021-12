Evento reverencia o gosto pelo milho nas Américas

A Organização das Nações Unidas decretou oficialmente 2014 como o Ano internacional da Agricultura Familiar. Bom momento, então, para darmos um pouco mais de atenção a alimentos como o milho, cereal mais consumido em todo o mundo.

Foi estimulado por esse dado que o antropólogo Raul Lody escolheu Milho: o cereal das Américas como tema do 8º Seminário de Gastronomia promovido pelo Senac. O evento está marcado para a tarde da próxima terça-feira, no teatro Sesc-Senac Pelourinho.

"Estamos falando de um ingrediente essencial para os sistemas alimentares do nosso continente, além de ser um elemento importante da cultura e da história desses países", reforça Lody, que assina a curadoria.

Diversidade em painéis

É para dar voz a essa pluralidade de debates que o milho suscita que o seminário estará dividido em cinco painéis, que passeiam por temas como tendências do agronegócio no Brasil, nutrição e saúde, culinária baiana, biodiversidade e presença do milho na cozinha latino-americana.

"O seminário já nasceu interdisciplinar", recorda Raul Lody, lembrando que a primeira edição marcou o aniversário de criação do Museu da Gastronomia Baiana, inaugurado em 2006.

"Estamos cada vez mais ampliando e fortalecendo este olhar, lembrando que nossa missão é valorizar a cozinha baiana, sem deixar de dialogar com o que é regional, nacional, globalizado", acrescenta o curador, que abre a programação com a exibição do documentário Cocina Tradicional Mexicana, que aborda o reconhecimento da culinária do México como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Jantar especial

O México - onde, acredita-se, está a origem do milho - volta a ser destaque em um dos painéis do seminário, em fala do chef Caco Marinho. Ele divide o momento com Augusta Barnuevo, que trata da cozinha peruana, e Cristian Gonzales, cujo tema é a comida chilena.

O trio se encontra novamente dois dias depois para preparar os pratos que serão servidos no Jantar no Museu - Um Cardápio de Milho e Cultura, primeiro da história do seminário. O menu inclui receitas do México e do Peru nas entradas, além de sobremesa que remete ao Chile.

O prato principal caberá ao chef Elmo Alves, que também responde pela coordenação do jantar. Ele vai apresentar o inusitado nhoque de milho com rabada em seu próprio molho. "A expectativa é de que o jantar feche o seminário com chave de ouro. Vai ser um evento de congraçamento", acredita Alves.

8º Seminário de Gastronomia do Senac - Milho: O cereal das Américas / Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Praça José de Alencar - Largo do Pelourinho) / Dia 19, das 13h às 18h / Inscrição: R$ 40 / Informações: 3186-4000.

Jantar no Museu - Um cardápio de milho e cultura/ Restaurante Senac Pelourinho (Praça José de Alencar - Largo do Pelourinho) / Dia 21, às 18h / Ingresso: R$ 40.

adblock ativo