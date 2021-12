Evento gastronômico reúne 30 chefs no Trapiche Barnabé

É fã de carne? Então se prepare! Neste sábado, 10, será realizado o Fogo BBQ. O evento gastronômico que reúne 30 chefs assadores acontecerá no Trapiche Barnabé, a partir das 14h. Os ingressos estão no segundo lote e custam R$ 230, crianças até 10 anos não pagam, de 10 a 14 pagam meia. A entrada pode ser adquirida no site Evenbrite.

Nesta edição, o evento ocupará todo o local e será dividido entre áreas de serviço das estações do palco principal e dos espaços com mesas compartilhadas. O público também poderá acessar o Fogo BBQ por cima. No dia serão implementados dois palcos, cinco atrações, áreas para vinhos e drinks produzidos com Gin e Cachaça. Desta vez serão inclusos no cardápio as carnes de avestruz e búfalo.

Entre os 30 chefes, 20 são baianos e 10 de outros estados. Estarão presentes Ricardo Silva (Carvão), Carla Mazolla (Cazolla Gastrô Burguer Beer), Sandro Borges (Varanda Gourmet) e Raphael Bittencourt (DOQ American Barbecue). O Fogo BBQ open food e bar, com as cervejas Colorado e Budweiser, além de água e guaraná Antarctica. O espaço possuirá 20 estações de preparo e atrações musicais como Diego Andrade, Super Terno, Os My Friends, SSA Som, DJ Lucio K e DJ Secretinho.

adblock ativo