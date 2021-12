Evento gastronômico recebe 28 chefes assadores em Praia do Forte

Em sua 4ª edição Fogo BBQ contará com 28 chefes assadores e toneladas de carnes. O evento gatronômico será realizado no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, no sábado, 20, a partir das 14h.

O Fogo BBQ tem a intenção de levar uma experiência gastronômica única e autêntica, com um encontro de grandes nomes da gastronomia nacional. A realização é do Feed Experience Hub, que assina grandes eventos em Salvador como Biergarten, Flow Festival e Pura Vida Festival, em parceria com Aldente Produções.

Quem comanda o evento é o chef Caco Marinho, que levará para as mesas o autêntico churrasco americano. O evento, open food e open bar de Budweiser e Colorado, contará também com atrações musicais.

adblock ativo