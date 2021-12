Evento em Salvador contará com degustação de cerveja importada

O bar especializado em cervejas artesanais apresenta nesta quarta-feira, 19, o 'The Bunker Convida', que terá a participação do cervejeiro baiano Júlio Rangel, que trabalha na Stone Brewing Berlin, na Alemanha. O último evento do ano contará com degustação exclusiva de 7 rótulos da Stone Brewing, sendo 5 delas inéditas no Brasil.

Na ocasião, Júlio Rangel vai falar sobre o seu trabalho na cervejaria onde realiza atividades como controle de qualidade, desenvolvimento de produtos e também envase, além de abordar suas experiências como estudante da Weihenstephan, a maior universidade alemã de engenharia cervejeira do mundo.

Os ingressos estão disponíveis por meio do Sympla.

