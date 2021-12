Espanha, cadê você?

Sou cercado de espanhóis por todos os lados. Aqui na televisão, nos restaurantes que frequento, entre amigos mais próximos. Mas a Espanha não é "uma" Espanha. Como todos os países de regiões com forte identidade regional, comum à maior parte da Europa com suas guerras e revoluções ao longo dos tempos, "são várias" Espanhas.

Três tribos principais (se não incorro em erro) têm seus representantes na Bahia: os galegos, os catalães e os andaluzes. Vigo, Barcelona e Málaga (com seus arredores) são suas cidades de maior referência hereditária.

Algo que sempre me instiga a curiosidade é a constatação de que, apesar de toda essa presença cultural e econômica - as empresas de ônibus, por exemplo, são quase na totalidade de espanhóis e seus descendentes - não se tem bares de tapas e restaurantes típicos espanhóis de nível em Salvador. Me desculpem os existentes, poupo a exposição de nomes, mas é isso.

Comparo com o Rio, minha cidade natal: a influência da colonização portuguesa é muito forte na sua culinária e em seus restaurantes, alguns centenários, outros de nível internacional, como o Antiquariu's. Ou São Paulo, onde cantinas, cantinetas e restaurantes de grande nível alinham as diversas variações da culinária italiana.

O que se deu, afinal, com a Bahia e a culinária de sua maior colônia de imigrantes? Até agora, a mais aceitável explicação que recebi é econômica: que os altos custos de importados inviabilizariam o uso de ingredientes essenciais às culinárias regionais espanholas, principalmente as tapas (seus petiscos indispensáveis).

Curados e embutidos sofreriam pelo preço, os legumes e verduras frescas por falta de similares, e os pescados que também devem ser frescos por ambos os motivos. Mas já que estamos no assunto tapas, é bom saber que elas não são apenas o cerne da identidade nacional, mas, principalmente, das diversas identidades regionais da Espanha.

No norte são "pinchos" (espetos), em Valência são os "montaditos", fatias de pão com diferentes tira-gostos por cima. Os aragonezes se dão o título de criadores das tapas, desde o nome, que teria origem no ato de cobrir (tapar) com uma pequena tampa ou prato os copos de xerez (conhaque adocicado) que acompanhavam os petiscos, para repelir insetos.

Hoje, Sevilha é considerada a capital das tapas. Mas você vai se deliciar com elas também em Madri, Granada, Córdoba. Barcelona ou Toledo. Em toda Espanha. Os culinaristas reconhecem pelo menos 50 tipos diferentes de tapas servidos (na maior das vezes de forma diferente) em todo país.

Peixes variados, camarões, lagostas, anchovas ostras, mexilhões, presuntos diversos, coelho, ameijoas, carne de porco, queijos regionais, cogumelos, corações de alface, endívias, são alguns dos produtos frescos apreciados nas tapas, a maioria acompanhados de molhos diversos e quase sempre picantes.

Mas duas tapas, especialmente, dão identidade regional a esses petiscos: os pimientos de Padrón, fortemente picantes e fritos em azeite na região da Galícia, e os pá amb tomàquet, os saborosos pão com tomate e azeite da Catalunha. Em Navarra, os pimientos del piquillo (variedade dos padrón) são assados no fogo, com muito alho.

Via a Espanha! Viva a diversidade regional! Viva quem se atrever a atravessar a fronteira das limitações e nos dar, em Salvador, um autêntico bar de tapas. Sem frescuras ou toalhas engomadas, sem chefs improvisados, com balcões generosos e preços compatíveis com a classe média soteropolitana. Terei onde começar minhas noites de coração manso, com amigos divertidos e apetite desabrido. Boa e farta mesa, sempre!

