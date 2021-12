Empresa de nutrição reforça estilo de vida saudável e lança novos produtos

A empresa de nutrição Herbalife Nutrition acaba de lançar shakes com novas embalagens com 10 porções (260 g), nos sabores Morango Cremoso, Chocolate Sensation e Doce de Leite.

A nova embalagem pode ser levada na bolsa, possibilitando ao consumidor manter um estilo de vida saudável mesmo fora de casa, inclusive nas viagens. o Shake possui aproximadamente 20 g de proteína de alto valor biológico e 201 calorias por porção, além de cerca de 3 g de fibras e 23 vitaminas e minerais, como vitamina D, E, A, do complexo B, ferro, magnésio, selênio, entre outras.

"O Shake Mini, que é cerca de 50% menor do que a embalagem tradicional, reforça a versatilidade do nosso principal produto como uma opção prática para nossos consumidores incluírem proteína durante o dia. No Brasil, somos líderes em substitutos parciais de refeição com 83,6%* de mercado e, no mundo, são servidos diariamente mais de 4,7 milhões de copos de shake", afirma Jordan Rizetto, Vice-Presidente e Diretor Geral da Herbalife Nutrition no Brasil.

