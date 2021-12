Empresa de fast food lança omelete com bacon e queijo em cardápio matinal

As empresas que atuam no mercado de fast food estão buscando investir em opções para o café da manhã. A rede Bob's anunciou a inserção de um novo prato em seu cardápio: omelete com bacone queijo. Esta opção ficará disponível por tempo limitado e será oferecido em unidades que trabalham com a venda de refeição matinal.

Além da novidade, a empresa atualmente possui entre as opções de consumo no turno matutino pão de queijo (comum e recheado), pão na chapa e mistos quentes que possuem diversas opções de recheio: queijo com banana, panini leve (pão, queijo tipo Polenguinho e peito de peru), matinal (pão, presunto, queijo, ovo e bacon), além do Bob's Toast (pão tostado com creme de chocolate com avelã). Também estão disponíveis bebidas quentes.

