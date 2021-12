Em sua 5ª edição, Food Park Salvador traz atrações musicais

A Praça Wilson Lins, na Pituba, recebe mais uma vez, neste fim de semana, o Food Park Salvador. Em sua 5ª edição, o evento gastronômico acontece nos dias 26 e 27 de setembro, das 11h às 20h.

Pizza, dobradinha, coxinha, churrasco, crepe e tapioca são algumas das delícias preparadas pelos 14 food trucks confirmados. São eles, Chico Paca, Degusta, Daitan, Sertão Gourmet, Coxa Coxinha, Spacca Burguer, Sushi Trucks, Qu4tro Rodas, Las Marias, Subtruck, PseudoTruck e Black Pepper.

As sobremesas também não foram esquecidas. As food bikes Cioccolato, Churritos, Chocomigas, Santa Paleta, Feito a Grão, Delicakes, Brigadeiros da Lu, Cartola Tropical, Pop Bike e Tá Frito prometem adoçar bastante o fim de semana.

Nesta edição, além de muita comida, o evento ainda traz música para todos os gostos. No "Movimento DJam" se apresentam o DJ Oliver Dom Jack, no sábado, das 20h às 22h, e o DJ Kairo Santos, no domingo, das 19h às 21h. As bandas Di Maré, Vitrola Baiana, U tal do Xote, a cantora Renata Agapito e o grupo de dança Levitar se revezam no "Palco 360º".

