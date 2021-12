Em promoção de aniversário, bar serve chopp dobrado e combos de hambúrgueres

Nesta semana, o bar Los Cervejeiros & Los Hamburgueiros, realiza uma série de eventos para comemorar o seu primeiro aniversário. Para a ocasião, a casa está com promoções no cardápio de choop (dobrado) e nos combos de hambúrguer. Além de promover eventos musicais e transmissões de jogos da Libertadores.

Localizada na Barra, um dos bairros mais boêmios de Salvador, o bar funciona de terça a domingo, e na quinta-feira, 29, receberá o músico Jeff Duque, em uma apresentação com clássicos de Rock e música POP.

Mantendo a programação especial de aniversário, o DJ Le Querre se apresenta na casa na sexta-feira, 30. Eclético, ele irá apresentar sucessos do rock, funk e pérolas brasileiras esquecidas dos anos 70. Fechando a semana, o músico soteropolitano Gustavo Martins toca MPB e vários sucessos internacionais no formato voz e violão. Todas as apresentações serão a partir das 20h.

