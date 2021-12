Edinho Engel: São João é São João, Carnaval é Carnaval

O São João é a maior festa baiana, e isso faz muito tempo.



Mais significativa que o Carnaval, outra grande festa. Acredito mesmo que para os baianos o São João é mais importante que o Natal. O que acham?

O São João nos remete às nossas origens, nos faz recordar da não tão remota vida que tínhamos no interior, na casa de nossos pais ou avós, e de como era bom estar por la em todas as situações mas principalmente durante os festejos juninos.



E no São João temos as comidas de festa, que de resto, podemos ter o ano todo mas é por agora que nos acabamos de comer, que nos entregamos à gula e deixamos para depois os regimes e controles.



Eu vou falar aqui do meu São João. Lá em Minas Gerais, onde nasci, e acredito que não deva ser muito diferente aqui na Bahia, tínhamos a pipoca, a pamonha e o bolo de milho, o curau, o arroz doce, os pés de moleque e, para beber, o quentão e o vinho quente. Alem disso claro, o pão de queijo, a broa de fubá e toda a sorte de "quitandas", como lá são chamadas a produção de bolos, biscoitos, sequilhos, etc. Ah sim, também tinha o milho cozido ou assado na brasa e, se a família era de posses, havia a carne na forma de churrasquinho com batata doce assada no fogueira.



As festas, e eram três, eram a farra de todos em pleno inverno, democrática porque era coletiva e dela todos participavam e com todas as tradições religiosas e culturais como a quadrilha (que dançávamos ao som da sanfona), o pau de sebo (literalmente um pau de mato ensebado, sem casca) que os moços deveriam tentar subir, para mostrar suas habilidades e destreza, e quem conseguisse realizar a proeza ganhava um presente que sobre este pau ficava. Existia tambem o mastro dos santos, com as representações de Santo Antonio, São João e São Pedro. Além disso, o mastro com as fitas coloridas que as moças trancavam enquanto cantavam, delicadezas de antigamente, e finalmente havia a fogueira e o pular a fogueira quando já estava mais baixa e cheia de brasas. E durante todo o mês rezava-se muito as novenas, trezenas e outras tantas, afinal eram festas religiosas apesar da deliciosa farra pagã.



Estas festas invernais eram, ao meu ver, a festa da colheita do milho, por isso tantos acepipes com este mágico ingrediente.



Ainda não conheço, profundamente, as tradições baianas mas acredito que, na mesa, deva ser muito parecido. Que tradições e guloseimas existem só aqui? É isso que eu gostaria de saber? Como é o São João na Bahia? O que se come? Se bebe? E quais são as tradições? As danças, as músicas? Por favor escrevam para meu email e mandem receitas, comentários e respondam como é o SÃO JOÃO de seus sonhos, de suas lembranças..



Eu sei que o amendoim cozido existe só aqui, em Minas não tem, E eu adoro o amendoim cozido. Acho que ele é um perfeito petisco para acompanhar uma cerveja gelada e deveria ser colocado em todas as mesas de bares e botecos. Em Buenos Aires eles usam o amendoim assado, com casca, e há algum tempo, era servido de graça em todos os bares.



E eu pergunto a vocês: devemos transformar o São João numa atração turística? Ou devemos deixá-lo como uma festa intima, da família baiana? O que diferencia o São João de hoje do São João de sua infância?



Não tenho dúvidas de que podemos movimentar nossa economia transformando o São João numa festa turística mas acredito que não devamos perder sua essência. Sao João não é Carnaval. E se conseguirmos manter o São João como a festa da arrasta-pé, do forró, da comida caseira, do milho talvez tenhamos algum sucesso em transformar o São João em um atrativo para turistas.



Se quisermos ganhar dinheiro com nossas tradições e mostrá-las, orgulhosamente ao mundo, temos que reforçar nossa identidade, afirmá-la como importante para nossa cultura e não deturpá-las. Não transformar todas em uma só festa. São João é São João, Carnaval é Carnaval. Cada uma tem sua época e seu ritual.

Para finalizar eu pergunto: o que o interior tem a oferecer de próprio? Autêntico? Singular? O que cada cidade ou região da Bahia tem para oferecer ao mundo? Que ingredientes, tradições, receitas?



A culinária baiana é mais que a comida de dendê, ainda que esta seja a comida icônica da Bahia. O que é que os Sertões, a Chapada e a Caatinga, o Cerrado e o Sul da Bahia têm a oferecer para abrilhantar nossa Gastronomia?

