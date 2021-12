Dois novos livros trazem receitas vegetarianas

A primeira edição do livro Bela Cozinha vendeu 150 mil exemplares. Uma prova de que o programa homônimo, exibido pela GNT, provavelmente tem mais fã do que críticos. Não é à toa que as livrarias já estão exibindo em suas prateleiras o Bela Cozinha 2.

Deste vez, Bela Gil reforça a bandeira da alimentação saudável com as receitas da segunda e terceira temporadas, além do especial de verão do programa.

São mais de 60 preparações, divididas em categorias como Petiscos & aperitivos; Entradas, saladas & acompanhamentos; Pratos principais; Sobremesas & doces; Café da manhã & lanche. Uma das novidades fica por conta de um capítulo dedicado a sucos e vitaminas.

Veganismo

O leitor que for atrás do livro da filha de Gilberto Gil deve ficar atento também a nomes menos badalados, mas que podem engrossar o caldo de referências à alimentação saudável no Brasil.

É o caso da jornalista carioca Katia Cardoso, que acaba de tirar do forno o livro 50 Doces Veganos - Delícias fáceis e práticas para todos os dias, com o selo da editora Alaúde.

A publicação é resultado de mais de 15 anos de experiência como editora de gastronomia nas editoras Abril e Caras, além de oito de vegetarianismo. Aliás, Katia foi além e, há um ano, radicalizou para se tornar adepta do veganismo.

Novos hábitos

Para estimular seus leitores a experimentarem comida "isenta de crueldade e exploração animal", ela apostou em receitas exclusivamente doces. A tarefa foi cumprida com as ajudas culinaristas Zulmira Fátima e Bettina Orrico.

O maior desafio, ela nos conta, foram os bolos. "Porque existem ingredientes certos para substituir ovos, leite e manteiga. Ao substituirmos, é preciso prestar atenção na textura, na maciez e no sabor da receita adaptada para que fique tão gostosa quanto a original", observa a autora.

Além do capítulo exclusivamente dedicado aos bolos, o livro se divide em seções que apresentam soluções interessantes como as cinco versões de leites vegetais - de avelãs, aveia, inhame, soja e amêndoas.

O leitor encontra, ainda, sugestões para café da manhã, lanche e petiscos. Receitas sem glúten também estão contempladas. E vale prestar atenção especial ao item sobremesas, que traz receitas de encher os olhos como pavê de paçoca, mousse de chocolate crocante e o clássico brigadeiro.

Mas a autora não quer só deixar os leitores com água na boca, ele quer mexer também com a mente. "Espero que o livro instigue as pessoas a mudar hábitos", torce.

adblock ativo