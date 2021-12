Dicas para o Dia Internacional da Cerveja

Mais de 50 países comemoram nesta sexta-feira, 7, o Dia Internacional da Cerveja. A data móvel - cai sempre na primeira sexta-feira de agosto - foi criada em 2007 na cidade de Santa Cruz, na Califórnia.

No Brasil, a bebida vem ganhando uma variedade cada vez maior de sabores, aromas e texturas. E cresce também a tendência de harmonizar a bebida com comida, assim como se faz com o vinho. É nessa hora que vale observar as dicas de um especialista.

"O sommelier de cervejas orienta a degustação e harmonização da bebida com comida, facilitando a experiência cervejeira das pessoas", diz Estácio Rodrigues, cofundador do Instituto da Cerveja.

Pensando nisso, Rodrigues lista o passo a passo da degustação cervejeira do jeito que um beer sommelier faria. Para início de conversa, ele lembra que a degustação de cerveja é feita através de todos os sentidos, por isso não se deve ter pressa.

Aguçando os sentidos

A experiência começa pela audição. O "tss" do gás saindo da garrafa mostra que a cerveja está carbonatada e boa para consumo. Depois, a visão é acionada para observar a cor, que pode ir do amarelo palha até o preto.

O passo seguinte fica por conta do olfato. A dica é girar gentilmente o copo para que os aromas sejam liberados e inspirar logo em seguida. Pelo tato, dá para perceber o corpo e a viscosidade da cerveja.

E por fim vem o sentido mais importante, o paladar. O sabor é percebido pelas papilas gustativas que se encontram principalmente na língua, no céu da boca e na cavidade posterior da boca e do nariz.

