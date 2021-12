Dia Nacional da Pizza: confira cinco lugares para celebrar a data

O Dia Nacional da Pizza é celebrado todos os anos no dia 10 de julho. E nesta quarta-feira, não será diferente. Em comemoração a esta delícia, que costuma reunir familiares e amigos nos finais de semana, o Portal A TARDE resolveu listar alguns restaurantes especializados para você visitar e marcar a data em grande estilo. Confira:

1. Mammas Pizza

Abrindo nossa lista, está a Mamma's Pizza. Localizado na Rua das Margaridas, no bairro da Pituba, o restaurante oferece 30% de desconto em todos os sabores nacionais e no tamanho grande. Além disso, a pizzaria ainda conta com o exclusivo sabor de queijo Brie, com lombinho, geleia rubras e rúculas.

O estabelecimento foi fundado em 1996, pelo português Cláudio Branco, tendo como pretensão inicial apenas o atendimento em domicílio. Após os primeiros seis meses, a Mamma’s já alçava vôos maiores e construía a sede própria.

2. Pizza da Chapada

Como o próprio nome já diz, a pizzaria homenageia o parque nacional mais querido dos baianos. Para a data comemorativa, o estabelecimento fará uma promoção incrível de pizza dobrada para todos os seus consumidores. Dentre os sabores presentes no cardápio, estão os exclusivos: Cachoeira da Fumaça e Morro do Chapéu - ambos fazem referência a locais da Chapada Diamantina -, além do clássico Primor da Mama, dedicado à fundadora do local, a ucraniana Ana Malkut Schutz.

O restaurante tem sua sede localizada na Rua Érico Veríssimo, no bairro do Itaigara.

3. Cheiro de Pizza

Uma das mais tradicionais pizzarias de Salvador, a Cheiro de Pizza também resolveu aderir à data festiva. Nesta quarta-feira, 10, o restaurante dà continuidade à oferta "Ganhe Bis", com pizza dobrada durante todo o dia. As promoções são válidas para todos os sabores tradicionais.

As unidades mais conhecidas e visitadas da Cheiro de Pizza se encontram na rua Borges dos Reis, no bairro do Rio Vermelho; e na região do Dique do Tororó, em frente ao portão sul da Arena Fonte Nova.

4. Armazém Paulistano

Com um cardápio bastante diversificado, a Armazém Paulistano oferece um desconto de 20% em qualquer pizza pedida no restaurante. O estabelecimento, que possui uma tradição voltada para as origens paulistas, está localizado na rua Haeckel José de Almeida, no bairro de Piatã.

5. Sertão da Lenha Pizzaria

Localizada na rua Martin Affonso de Souza, no bairro do Garcia, a Sertão na Lenha surgiu inicialmente como um restaurante francês. No entanto, com pouco menos de um ano de funcionamento, o dono do local, José Carlos, percebeu que seu negócio não era a culinária francesa e sim a italiana. Com isso, em maio de 2008, surgiu a tradicional e conhecida Sertão na Lenha. Vale lembrar que a pizzaria se destaca como uma das poucas com forno a lenha, que utiliza madeiras de reflorestamento do tipo eucalipto autorizadas pelo Ibama.

Nesta quarta, na compra de uma pizza média, o consumidor terá direito a uma de tamanho grande. Além disso, na compra de uma grande, o cliente ganhará uma tamanho família.

adblock ativo