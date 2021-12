Dia Mundial do Macarrão, bom pretexto para comer massas

Em 25 de outubro de 1995, a Itália recebeu os mais importantes fabricantes de macarrão do mundo em Roma, para o I Congresso Mundial da Pasta. Desde então, a data passou a ser conhecida como o Dia Mundial do Macarrão. Se a tradição é genuína ou inventada, pouco importa. O que os bons de garfo querem saber é onde comemorar a data, que cai neste sábado. Para ajudar, montamos um pequeno guia com sugestões de restaurantes.



