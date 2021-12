Dia Mundial do Chocolate: produto traz benefícios à saúde e gera renda

O chocolate é capaz de trazer boas sensações, fazer parte de momentos em que um doce é bem-vindo e também uma forma de presentear alguém especial. Mas, até que ponto o consumo é positivo? Neste domingo, 7, quando se comemora o Dia Mundial do Chocolate, o Portal A TARDE traz detalhes sobre como esse doce é capaz de mudar vidas.

Algo que tem se tornado comum é a escolha das pessoas em buscar opções mais próximas das receitas saudáveis, como chocolate meio amargo, com baixa taxa de açúcar, versões sem lactose e diet. A demanda tem despertado o olhar das empresas para este tipo de consumidor.

Para a nutricionista Emilly Carneiro, a busca pelo que é mais saudável força o mercado a oferecer chocolates com propriedades nutricionais que favoreçam uma saúde mais equilibrada. "Hoje em dia, é fácil encontrar chocolates mais saudáveis, com adição de fibras alimentares, proteína, vitaminas, minerais e adoçantes naturais. A importância de ler os rótulos não pode ser deixada de lado", explica.

A especialista aponta ainda que é necessário ter atenção sobre os benefícios e malefícios do chocolate. Por exemplo, por ser extraído da amêndoa do cacau, o fruto, além de ser rico em nutrientes, possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e termogênicas.

"O chocolate pode combater o envelhecimento das células, reduzir o estresse, baixar a pressão arterial, reduzir o colesterol, melhorar a circulação dos vasos sanguíneos, reduzir inflamação e até diminuir a incidência de casos de doenças cardiovasculares", explica Emilly.

O consumo pode apresentar pontos positivos, caso a pessoa não seja sedentária. "Além de todos os benefícios citados, pode aumentar a energia e disposição para praticar exercícios. Mas vale ressaltar que, dentre os diversos tipos de chocolate, o meio amargo e o amargo são os que devem ser consumidos para que possam contribuir a saúde, pois têm menor teor de gordura e açúcar".

Por outro lado, esse doce saboroso também pode trazer malefícios, caso consumido em excesso. De acordo com a nutricionista, isso pode trazer mal-estar e efeitos colaterais, alguns imediatos e outros tardios. "Os imediatos são diarreia, azia, agitação, insônia, náuseas, refluxo e dor de cabeça e, até mesmo, processos alérgicos. Já os efeitos colaterais tardios são o aumento de peso e formação de cálculos renais em pessoas suscetíveis. As crianças e idosos são os mais acometidos a esses sintomas", explica.

Quando questionada sobre uma rotina para o consumo do chocolate, a nutricionista informa que o principal foco é evitar o exagero. Emilly indica o consumo de dois a três quadradinhos por dia, equivalente a 10 a 15 gramas, evitando ultrapassar 20 gramas.

"Uma dica muito interessante para ter o chocolate como um aliado para a saúde é ler o rótulo do produto e observar os primeiros ingredientes, pois os mesmos estarão presentes em maior quantidade. Se tratando de um chocolate amargo, o primeiro ingrediente listado na sua composição deve ser o cacau ou a massa de cacau e o último deve ser o açúcar", recomenda.

Segundo a nutricionista, a porcentagem mais recomendada é de 65% a 90%, que é encontrada no chocolate amargo.

Em alguns casos, é possível encontrar pessoas que não conseguem ter o controle de consumir o chocolate de forma equilibrada. De acordo com Emilly, existem dois pontos de vista: alguns utilizam o açúcar como motivo para despertar o vício e outros o "hormônio da felicidade". O precursor da serotonina e a diminuição dos seus níveis pode provocar abstinência quando o seu consumo é excessivo.

"O chocolate possui quantidades significativas de cafeína e teobromina, consideradas substâncias viciantes, que podem causar sintomas típicos de abstinência. Por isso, é necessário controlar as quantidades diárias a fim de evitar uma possível dependência", completa.

Um doce capaz de mudar vidas

O chocolate se tornou o motivo para a arquiteta Mariana Scaldaferri sair da cama todos os dias e ganhar dinheiro. A proprietária do Dinda Cozinha foi demitida do trabalho e buscou possibilidades para aumentar sua renda. "Fazer doces, cozinhar, sempre foi uma paixão. Minha afilhada sempre dizia que eu fazia os melhores brigadeiros do mundo e que deveria vender. Daí surgiu a ideia de criar o Dinda Cozinha. Comecei fazendo brigadeiros e, na Páscoa de 2018, tomei coragem em trabalhar com chocolate pela primeira vez. Comecei a fazer ovos de colher e bombons recheados", conta.

Mariana buscou um diferencial em seus produtos: unir chocolate e sequilhos. Segundo ela, a escolha surgiu através de um gosto pessoal que despertou a iniciativa apresentar essa opção aos clientes. "Fiz um curso de pirulito de sequilho com Lary Palma e, assim, comecei a criar minhas variações: sequilhos banhados no chocolate, sequilhos recheados com brigadeiro, brigadeiro recheado com sequilho, brownie com sequilho. Gosto muito dessa mistura de sabores e texturas".

Mariana une o chocolate ao sequilho como opção para vender

Já Matheus Silva, dono da empresa Doce Menino, começou a vender o doce ainda no Ensino Médio. "Sabe como é, né? Adolescente quer fazer suas coisas, sair com amigos, e foi a forma que achei para garantir isto. A escolha veio principalmente por eu amar chocolate. Quem não ama? Comecei fazendo trufas para vender no curso e no colégio. Depois fui pegando gosto e passei a fazer doces para festas e ovos de Páscoa, até chegar nos bolos e tortas", explica.

Matheus iniciou suas vendas ainda no Ensino Médio

O brigadeiro está entre os produtos mais vendidos por Matheus. Segundo ele, o mercado está crescendo e há uma necessidade de se reinventar. "Com isso, veio a era dos Brigadeiros Gourmet, feitos de diversas formas e sabores, na maioria das vezes a estética é o que mais conta. Também saem bastante as trufas, que os clientes gostam bastante, principalmente as de chocolate com maracujá e Ouro Branco".

Datas comemorativas impulsionam vendas

As vendas do doce ocorrem melhor entre os meses de abril e junho, isso porque existem datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

Segundo Matheus, pelo fato de chocolate ser um alimento e algo prático, é uma boa forma de presentear alguém. "Comida é algo que nunca sai de moda, principalmente os doces e chocolates, com suas variadas formas e sabores, eles conseguem se adequar a todos os temas festivos possíveis", explica.

Mariana também acredita neste ponto, e vê que a forma como o chocolate tem sido reinventado com outras receitas amplia o interesse de um cliente. "Hoje, ele é transformado em letras ou números que, por cima dos doces, numa caixinha de presente, passa uma mensagem para uma pessoa querida", aponta.

Ela também vê que essa diversidade permite uma inovação em decorações de festas de aniversário, o que se distancia do tradicional. Promovendo, assim, que o produto não seja mais o mesmo, mas que permita o mercado de crescer e renovar.

