Dia dos namorados vale é comemorar em grande estilo

No dia 12 de junho, tem Dia dos Namorados. Mas em 2014, excepcionalmente, tem também o primeiro jogo da Copa do Mundo, que é a primeira partida disputada pelo Brasil.

Pensando nisso, a comemoração não tem regras: em alguns lugares da cidade, foi mantida no dia 12; em outros, antecipada.

Nos restaurantes da franquia Outback Steakhouse (Shoppings Iguatemi e Barra), por exemplo, o Dia dos namorados ganhou comemoração dupla: no dia 11 e no dia 12. Nos dois dias, os casais que aparecem para comemorar vão ganhar como brinde uma fotografia que será tirada na hora.

Dá para compartilhar nas redes sociais, levar impressa e escolher um tema especial para a moldura. A ação é uma parceria entre o Outback e a Coca-Cola Zero.

O Hotel Deville, em Itapuã, também preferiu antecipar a data, só que em um fim de semana: a comemoração acontece na noite do dia 7 de junho, com um jantar à luz de velas no restaurante Saberes de Itapuã.

Elaborado pelo chef Eminídio Silva, o menu Ele & Ela apresenta pratos diferentes para o casal, como Adão e Eva no Paraíso (tornedor de filé ao roti com creme de menta e mousseline de batata com mandioquinha), e Luau na Lagoa de Itapuã (camarão ao bisque em perfume de gengibre, acompanhado de risoto de alho poró). O preço é de R$ 105 + 10% por pessoa, sem bebidas inclusas.

Música

Para quem deseja passar o Dia dos Namorados em clima de festa, vale apostar no Baile Du Amor, promovido pelo cantor Carlinhos Brown no Museu du Ritmo (Comércio), a partir das 21 horas.

No show, o repertório é composto de canções de amor com convidados como Jorge Vercillo, Adilson Ramos e Amanda Santiago. Uma faixa que estará com certeza no setlist da noite é Você, o Amor e Eu, que Brown vai cantar com Quésia Luz, também convidada do evento.

O Baile Du Amor é all inclusive e conta com lounge VIP e a presença dos restaurantes Sérgio Arno 33 e Santo Pesce. Os ingressos estão á venda nos balcões Ticketmix. Mais informações no telefone (71) 3113-1504.

