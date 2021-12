Dia dos Namorados: Declaração de amor através das panelas

Nada como um relacionamento recente para fazer o coração bater mais forte e reacender a vontade de festejar o amor. Foi por isso mesmo que nossa reportagem foi atrás de Lucius Gaudenzi para lançar um desafio. Ou melhor, dois: criar um prato em homenagem ao seu novo amor e manter a brincadeira em segredo.

Se tudo correu como planejamos, a gerente de Marketing Roberta Gaudenzi só está sabendo agora, junto com o leitor, que o chef escolheu um risoto de polvo para dar mais sabor ao seu Dia dos Namorados.

"É um prato que eu sempre faço para ela, que adora frutos do mar. Como ela acabou de sair de uma fase de restrição alimentar, vou voltar a fazer". A "fase" à qual o chef se refere foram os primeiros momentos da gravidez, que agora chega ao quinto mês.

Duplamente apaixonado, Gaudenzi, que agora comanda a cozinha da Duo Gastronomia & Eventos, já definiu como será a grande noite. "Não peguei nenhum evento para esse dia. Minha programação amanhã vai ser cozinhar para ela", derrete-se.

Antes, durante, depois



Já a chef Andréa Nascimento não pode se dar o luxo de folgar justamente numa das datas de maior movimento do restaurante Solar.

Nesta sexta-feira, 12, ela vai se dividir entre as unidades do Solar do Unhão e do Rio Vermelho, que receberão os casais ao som de duos de violão acústico e sopro. Se der tempo, ainda pode dar uma passadinha no endereço da Graça.

"Eu nunca comemoro no dia, tem que ser depois", admite. Mas, mesmo na correria, a chef lembra que é importante celebrar, inclusive quando o relacionamento já vem de longa data.

Ela escolheu o Camarão Auguste para homenagear a empresária Maíra D'Oliveira, com quem vive há pouco mais de oito anos e que também é sua sócia no empreendimento.

Leveza à mesa



O prato, que marca presença no cardápio dos três restaurantes, é uma feliz combinação de camarões grelhados com molho de limão siciliano e arroz de ervas.

Sem saber da surpresa, Maíra chegou a experimentar o molho durante um preparo "de rotina" e deixou escapar: "Comeria esse molho puro todos os dias". Agora ela já sabe que não foi por acaso.

E também não foi à toa que nossos chefs escolheram receitas leves para o jantar de amanhã. "É para o casal se sentir satisfeito, mas continuar leve para dar continuidade à noite", sugere Andréa.

