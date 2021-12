Dia do Hambúrguer: sanduíche se renova em versões gourmet

Reza a lenda que, no século 19, uma certa carne de Hamburgo, proveniente da cidade alemã de mesmo nome, fazia sucesso nas mesas dos Estados Unidos e Europa, onde era servida em forma de bolinhos. Era um alimento "gourmet", consumido de garfo e faca.

Com o tempo, o formato evoluiu para o chamado "bife de Hamburgo", que se popularizou no ano de 1880. O encontro da carne com o pão se daria com a industrialização dos EUA. A combinação de carboidrato e proteína, que já dispensava o uso de talher, era prática e ideal para dar sustança aos trabalhadores.

De lá para cá, as versões sobre a história do hambúrguer se multiplicaram. Assim como o próprio sanduíche ganhou o mundo, incorporando variações que vão muito além daquela refeição massificada pelo famoso empreendimento dos irmãos Richard e Maurice McDonald.

Comemoração

"A capacidade de adaptação a culturas diversas e aos gostos locais referendou o sucesso do hambúrguer, e, nesse processo, o mundo também foi mudado", registra Andrew F. Smith, autor de Hambúrguer: Uma História Global (Senac, 2012).

Não precisa ir longe para constatar. O clássico sanduíche que começou sua trajetória nas ruas, como comida pouco prestigiada, está de volta ao asfalto, mas pelas mãos de chefs de cozinha que pilotam suas grelhas a bordo de food trucks modernosos.

Mais do que isso, o sanduba marca presença no menu de restaurantes, com nomes adaptados à sofisticação de pães especiais, recheios diferenciados e formatos pouco convencionais.

Na data em que se comemora oficialmente o Dia do Hambúrguer, trazemos aqui uma sugestão de roteiro em Salvador. Sabemos que essa conversa deve ter dado água na boca. Agora é só escolher onde comemorar.

