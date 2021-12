Dia da Pizza: a massa que se transforma em vários pratos

Redonda, fininha e crocante na base, farta e suculenta na cobertura. Costuma ser esta a fórmula da pizza, prato de origem italiana que é praticamente uma unanimidade. Mas, assim como é difícil encontrar alguém que não goste dela, é fácil encontrar possibilidades de reinvenção desse verdadeiro patrimônio gastronômico.



Como entradinha, lanche ou prato principal, dá para fazer um menu inteiro só com opções que têm a massa da pizza como passo inicial. "É porque é uma massa muito básica, então dá pra bolar muita coisa", explica a chef Margarete Souza, que comanda a cozinha do restaurante La Pasta Gialla em Salvador.



"Somos especializados em comida italiana, mas não trabalhamos com pizza. Mesmo assim usamos a massa", revela Margarete, que inclui a receita em dois itens do couvert.



Primeiro o pão de linguiça portuguesa, que leva também cebola, queijo e orégano. A diferença é que vai à mesa em formato diferente. "É como uma pizza enroladinha", diz a chef. Ela também utiliza a massa da pizza para fazer a focaccia, essa com recheio de alice, tomate fresco e parmesão.



Pão pra toda obra



Na Vignoli, a versatilidade da massa também não passa batida. "Temos a 'casquinha do chef' e o antepasto. Em ambos usamos a casquinha da nossa pizza", conta o chef Flávio Pedrosa.



No antepasto vem a massa comum ou integral com alecrim. O "cascalho" pode ganhar complementos como azeitonas verdes e pretas, queijo provolone e tomate seco. Já a casquinha do chef é incrementada com queijo parmesão.



Na Rocca, a massa se transforma na piadina para a entrada, uma porção de casquinhas em formato triangular que já serve para abrir o apetite. A mesa de antepastos também sempre registra a presença de um turbinado pão de calabresa.



As opções não param por aí. Na Cheiro de Pizza, podemos optar pelo panini, pão feito a partir da massa da pizza, que pode ser aberto ou fechado, com recheios variados.



Mais comum, na Companhia da Pizza ainda temos o calzone, uma espécie de pizza dobrada que lembra o formato de um pastel e também pode ser preenchido com o que a imaginação do chef mandar.



