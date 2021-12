Di Ferrero se declara para Isabelli: "Essa mulher é demais"

Di Ferrero mostra que está cada vez mais apaixonado pela namorada, a modelo Isabelli Fontana. Nesta quinta-feira, 27, em entrevista ao programa Pânico, na Jovem Pan, ele falou sobre a relação. "Estou completamente apaixonado, estou louco por ela. Vou casar, essa mulher é demais", afirmou.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Altas Horas, da Rede Globo. Mas, o cantor disse que ela não chamou muito a atenção dele. "Estava meio 'xoxo', tinha acabado de me separar (de Mariana Rios) e estava avoado. "Sabe como é, 'pós trauma', eu estava naquela fase que você fica com as pessoas e ninguém é igual", revelou.

