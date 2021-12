Curso em Salvador dá dicas para criar a caipirinha perfeita

Os amantes de caipirinha, bebida tipicamente brasileira, terão a oportunidade de conhecer a história e aprender dicas de como fazer o drinque perfeito com a especialista Kelly Costa, dona do blog Caipirinha Prendada. O curso, que terá como enfoque "Pouca Teoria e Muita Prática", será realizado neste domingo, 25, das 9h30 às 11h30, no Mercure Hotel, no bairro da Pituba, em Salvador.

A caipirinha, que cativou os amantes de bebidas pela sua variedade de opções de sabores, será explorada pela primeira vez na capital baiana.

Serão duas horas de conteúdos relacionados ao drinque, como a história e origem, o tratamento dado pela legislação brasileira, dicas para não amargar, algumas receitas exóticas, entre outros conteúdos.

Todos os materiais necessários para o curso serão fornecidos pela organização. Depois da prática, os participantes ainda terão a oportunidade de degustar as caipirinhas, seguido de uma feijoada. A taxa de inscrição é de R$ 90.

História

Criada inicialmente como remédio e uma bebida nobre, a caipirinha 'ganhou' três versões. A primeira foi a mais popular, quando Paulo Vieira, na cidade de Piracicaba, em 1918, tentou curar alguns trabalhadores que estavam doentes e preparou uma mistura feita com limão, alho, mel e cachaça. Mais tarde, o alho e o mel foram substituídos por açúcar e gelo.

A segunda versão é a acadêmia, na qual fazendeiros latifundiários, também de Piracicaba (SP), durante o século 19, faziam drinques locais para grandes e importantes comemorações, enaltecendo a força da cultura canavieira na região.

A última e mais antiga, em 1856, foi quando o engenheiro civil João Pinto Gomes Lamego relatou uma receita, próxima da tradicional Caipirinha, na qual misturas eram feitas para conter epidemias de cólera na região de Paraty, no Rio de Janeiro.

