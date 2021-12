Culinária Musical celebra festas juninas com cardápio de afrochefe

Diferentes pratos da gatronomia brasileira fazem parte do cardápio da próxima edição do projeto Culinária Musical, do Afrochefe Jorge Washington. O projeto, que antes acontecia na Casa do Benin, no Pelourinho, nesta pandemia é realizado de forma virtual, e transmitido no canal da Fundação Gregório de Matos no YouTube.

Neste dia, o Pra Levar do Afrochefe será com Xinxim de Bofe, porção para duas pessoas, valor de R$50 + taxa de entrega. Os pedidos devem ser feitos até as 10h e entregues até às 12h.

Depois de alegrar os casais na abertura do evento no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, o afrochefe marca presença em outra edição que acontece neste sábado.

Desta vez, a partir das 15h, tem um bate-papo culinário com a Sexta Formativa, com a participação de Fernando Munaretto, que vai falar sobre a conexão entre a alimentação e os astros. Ele é educador, pesquisador, palestrante, divulgador científico e editor do blog O Guardador de Estrelas.

No último sábado de junho, no dia 26, o encerramento conta com o clima junino e muita música, com Super Tom (Zé de Tonha) – músico profissional há mais de 30 anos, cantor e compositor, e Mauricio Lourenço – diretor e arranjador musical.

A artista Fernanda Vera Cruz também pintará uma aquarela ao vivo direto do Belém do Pará.

