Culinária 'de raiz' da Bahia é destaque em Festival de Economia Solidária

Tradição da culinária da cidade de Juazeiro (a 500 km de Salvador), o prato que mistura o peixe tilápia, manteiga de garrafa e queijo de cabra será uma das delícias apresentadas nesta sexta-feira, 16, pela chef de cozinha Rosa Gonçalves, durante o Festival de Economia Solidária, no Salvador Shopping.

Aberta ao público, a aula-show Gastronomia Sertão do São Francisco e Portal do Sertão está prevista para as 18h, no primeiro piso do shopping. A matéria-prima que será utilizada na preparação dos pratos foi produzida por pequenos agricultores do estado.

O festival funcionará no Salvador Shopping até o dia 28 deste mês. Até lá, além da culinária juazeirense, Rosa ministrará oito tutoriais, ensinando receitas de pratos de outras regiões.

Além das aulas-show, ela participará de duas rodas de conversa. Marcada para o dia 21, a primeira será sobre a comercialização de produtos da agricultura familiar e contará com a presença de pequenos agricultores. Já a segunda, abordará elementos culturais da gastronomia no estado.

Economia familiar

A chef Rosa Gonçalves visitou nesta quinta, 15, a sede do Grupo A TARDE para explicar a pesquisa sobre culinária baiana que, há 15 anos, vem realizando nos municípios do estado.

Ao conceber a culinária como parte da cultura, as viagens da pesquisadora buscam a profissionalização dos pequenos produtores.

"Quem trabalha no campo, tradicionalmente, já sabe utilizar a terra para produzir", diz Rosa, que desenvolveu mais de 40 cursos profissionalizantes pelo interior do estado.

É com a profissionalização que, segundo a especislista, o agricultor pode formar um negócio e até se juntar às redes de cooperativas. "Com isso, o trabalhador aprende a fazer logística de entrega e embalagem do produto", explica.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

