Cores e sabores da estação no Saúde Brasil

Sabores e cores da estação ditam o ritmo dos novos pratos do Restaurante Saúde Brasil. A casa vai apresentar até o Carnaval 30 novas receitas em seu buffet, no menu batizado de Folia Gastronômica.

As criações são resultado da parceria de João Telles, chef executivo e proprietário do restaurante, com o chef Jesus Almeida, que este mês faz uma consultoria na casa já conhecida pelos pratos saudáveis e leves.

"Juntamos o colorido das frutas da estação, que festeja muito o Carnaval, com os sabores da nossa terra, que os turistas vêm buscar muito", explica Almeida, que é pós-graduado no Senac São Paulo e na Culinary Institute of America (CIA).

Telles destaca algumas reduções de sucos de frutas da estação usadas nos molhos. "Os molhos são feitos com redução, azeite de oliva, pimenta, algumas especiarias e ervas. Estamos priorizando, valorizando muito nossas frutas e a sazonalidade dos ingredientes".

A lista de novas receitas inclui ceviche de salmão fresco com jambo, torta de jaca com creme de ricota e gorgonzola, frango com molho de tamarindo e nhoque de mandioquinha com pera.

"Estamos buscando novas combinações com as frutas do momento e o colorido dos pratos. Assim surgiu um talharim de legumes com molho cítrico, por exemplo, que pode ser comparado aos festões de Carnaval", acrescenta o chef Jesus Almeida, que mescla referências da culinária internacional com ingredientes locais.

Outros destaques do cardápio são peixe com molho de coco enrolado em folha de bananeira, bolinho de banana da terra com camarão e panelada de legumes, com todos os legumes da estação.

Já a tortilla espanhola ganha ingredientes locais como aspargos e batata doce, enquanto o frango marroquino é cozido em um molho de suco de laranja e tangerina, com um toque de gengibre. "Isso dá refrescância ao prato. Tem tudo a ver com a filosofia da casa de trabalhar com produtos da estação, de qualidade e da agricultura familiar", afirma Almeida.

A cada dia, pelo menos cinco novos pratos serão acrescentados ao menu clássico do restaurante, o que representa 30% do cardápio. Novas misturas de sucos de frutas também estão sendo lançadas na temporada pré-carnavalesca. Aqueles que caírem no gosto do público serão incorporados ao menu oficial do Saúde Brasil.

