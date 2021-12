Cooperativa reaproveita alimentos da Feira de São Joaquim

Cada ida à feira é um processo de escolhas. Aquele ato de selecionar as frutas e verduras que serão levadas para casa deixa como resultado um monte de alimentos que são descartados diversas vezes, até o momento diário em que vão para o lixo.

Buscando reaproveitar este excesso, também chamado de "refugo", alguns trabalhadores da Feira de São Joaquim se juntaram para criar a cooperativa de alimentos CooperFeira Novo Sabor.

A instituição será oficialmente inaugurada no próximo dia 2, quando os 12 trabalhadores irão oferecer aos visitantes sua primeira produção: doces de jenipapo que os cooperativados aproveitam integralmente.

Sustentabilidade

Para isso, os jenipapos passaram pelo procedimento padrão de todo material que chega na sede da CooperFeira, localizada na Rua do Muro, dentro da Feira de São Joaquim.

"Primeiro, selecionamos os alimentos que estão em boas condições. Depois, fazemos a higienização lavando o produto com água corrente três vezes. Em seguida, colocamos em uma solução de cloro a 10%, por 15 minutos. Após enxaguar, o alimento está pronto para ser processado", explicou a nutricionista Graça Wanderley, que ministrou um curso de formação para os cooperados.

A nutricionista destaca que "refugos" não podem ser confundidos com lixo. Para a feirante e integrante da cooperativa Edinalva dos Santos, o projeto é uma forma de reaproveitar os alimentos que não são vendidos em seu box.

"É o caso de algumas frutas que não podem ficar para o dia seguinte, porque estão machucadas ou muito maduras e o cliente não vai comprar", disse a vendedora.

No caso do jenipapo, as frutas foram reaproveitadas integralmente, já que a casca foi utilizada e as sementes conservadas para uma próxima produção. "A ideia é sempre produzir o mínimo possível de lixo", acrescenta a nutricionista.

Produtos temporários

Frutas desidratadas, doces, compotas, geleias e polpas são alguns dos produtos que serão confeccionados e comercializados dentro e fora da feira. Mas a produção deve adaptar-se ao ritmo dela.

"Durante a pesquisa do projeto, percebemos uma grande sazonalidade nos "refugos", por isso a cooperativa não pode oferecer sempre os mesmos produtos", acrescentou Adriana Caroline, assessora de comunicação do projeto, que acompanhou toda a pesquisa, desde março de 2013.

Entre as vantagens de reaproveitar os alimentos, Graça Wanderley destaca o valor nutricional. "Quando a gente desidrata frutas, por exemplo, elas ficam concentradas com vitaminas e minerais", afirma.

Outra forma de evitar o desperdício é a utilização de cascas. "Devemos ter muito cuidado, pois a casca conserva nutrientes, mas também uma grande quantidade de fertilizantes. Quem higienizar e sanitizar da forma correta pode utilizar em casa para diversas receitas, como bolo feito com casca de bananas" disse.

Economia solidária

Os membros da cooperativa são trabalhadores dos mais diversos setores da feira. "Comerciantes, ambulantes, uma vendedora de sacolas de plástico, donos de bares, um carregador. É enriquecedor, porque são vários olhares sobre a feira", afirma Adriana Caroline.

Ela diz que, durante este tempo, os cooperados se reuniam semanalmente para discutir gestão e estudar os refugos. "O projeto faz parte da lógica da economia solidária. Até então, uma psicóloga, uma gestora e uma nutricionista estavam acompanhando o grupo. A partir de agora, eles vão definir tudo, desde a rotina de trabalho até a comercialização".

A cooperativa é resultado do projeto É Dia de Feira Solidária, executado pela ONG Avante - Educação e Mobilização Social, em parceria com o Sindicato dos Feirantes e Ambulantes de Salvador (Sindfeira). Os recursos são da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre).

