Confira dicas para curtir a Páscoa, mesmo com intolerância à lactose

Com a chegada da Páscoa, muitos correm aos supermercados com a intenção de adquirir os ovos de chocolate. Porém, quem possui intolerância à lactose passa por dificuldades até encontrar um produto ideal, visto que as opções são poucas.

Essa é uma deficiência na digestão da lactose, considerada o açúcar do leite. Por isso, os intolerantes devem evitar o consumo de alimentos de base láctea, como leites, iogurtes e queijos também.

De acordo com a nutricionista e especialista em nutrição materno infantil, Aline Ramalho, o paciente que é diagnosticado com essa deficiência possui uma dieta rigorosa que deve ser prescrita por um profissional da área e deve ser evitado o consumo de produtos que tenham leite em sua composição.

"O consumo de alimentos com leite gera nos intolerantes desconfortos abdominais, como, distensão, gases, dor e até mesmo a diarreia", explica Aline.

Segundo a especialista, quem sofre com intolerância à lactose também pode aproveitar o período de Páscoa e consumir produtos alternativos: "Hoje, na indústria, a enzima lactase é comercializada separadamente para digerir a lactose, ou acrescida nos produtos. Temos ainda como opção produtos feitos com a alfarroba, que pode substituir os chocolates dos ovos de páscoa tradicionais".

Aline também sinaliza que as dietas feitas voltadas ao público infantil que possui esse tipo de deficiência devem ser orientadas por profissionais, afim de obter nutrientes apropriados e manter a saúde equilibrada.

"A alimentação infantil adequada e individualizada, com base em alimentos substitutos, compensadores e produtos anti-inflamatórios, aliada a hábitos saudáveis são essenciais para garantir o aproveitamento de todo potencial genético que a criança possui para crescer, aprender, se desenvolver e se tornar um adulto saudável", conclui.

Aline Ramalho é nutricionista e especialista em nutrição materno infantil

