Confeiteiro Luiz Toledo ministra cursos culinários no Nordeste

O confeiteiro Luiz Toledo irá ministrar cursos sobre "Decoração de Bolo Clássico", nas cidades de Salvador e Recife. Luiz foi vice-campeão no programa "Batalha de Confeiteiros", transmitido pela TV Record, e durante as aulas ensina técnicas especializas para confeccionar o bolo e como adaptá-lo para diversas ocasiões.

Em Salvador, o curso ocorrerá no dia 18 de setembro, na loja Staff do Bolo, as inscrições custam R$ 200. Já em Recife, a aula demonstrativa ocorrerá no dia 29 do mesmo mês, no Ateliê Michele Sena. Durante a ministração, Luiz também abordará técnica de piping, flores fáceis, montagem de arranjo, entre outros ensinamentos para contribuir com o processo criativo.

