Concurso vai eleger o melhor pão francês de Salvador

O concurso que vai eleger o melhor pão francês, o famoso "cacetinho", de Salvador e região metropolitana será laçado nesta sexta-feira, 8, que marca o Dia do Panificador. De acordo com o Sebrae, organizador do evento, a competição deve ter cerca de 200 participantes. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 de julho e 4 de setembro, no site do Sebrae.

Podem participar todas as padarias, mercadinhos, delicatessen ou panificadora formalizada e enquadrada como micro e pequena empresa. De acordo com o Sebrae, cada empresa deverá indicar um padeiro responsável pela produção do pão.

Durante um mês, de 10 de setembro a 10 de outubro, cada concorrente terá o pão avaliado por técnicos especialistas. Os três primeiros classificados, tanto os empresários como os padeiros responsáveis, serão premiados em cerimônia que será realizada no Dia Mundial do Pão, celebrado no dia 16 de outubro.

Entre as características avaliadas estão: cor, sabor, aroma, textura, aparência e crocância.

Além dos três vencedores que serão premiados, outros empreendimentos que tiverem o pão qualificado, por meio dos critérios da norma, como "muito bom" ou "excelente", receberão Certificado de Qualidade.

