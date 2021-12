Comunidade quilombola do Recôncavo promove Festa da Ostra

Neste fim de semana, a tradicional maniçoba ganha concorrentes de peso entre as opções gastronômicas de quem visita a região de Cachoeira.

Não muito longe dali, acontece a sexta edição da Festa da Ostra, que deve reunir aproximadamente duas mil pessoas na comunidade quilombola do Kaonge.

Quem faz a estimativa de público é Ananias Viana, coordenador do Centro de Educação e Cultura do Vale do Iguape, responsável pela realização do evento desde 2009.

É ele também quem nos conta como tudo começou. "Já havia um projeto comunitário de cultivo de ostras desde 2004, mas tínhamos dificuldade para comercializar. A festa surgiu da necessidade de dar visibilidade ao nosso produto para escoar a produção", lembra.

700 dúzias

Para dar conta dessa tarefa, oito cozinheiras da comunidade se juntam aos seus ajudantes para preparar 700 dúzias de ostra para degustação.

As versões crua e assada são distribuídas aos visitantes gratuitamente. Mas a vedete da festa surge em receitas mais elaboradas, que são vendidas em barracas por um preço camarada: R$ 10.

"Estamos pedindo essa colaboração para ajudar a manter o próprio evento, que é um projeto verdadeiramente sustentável", explica Viana.

Entre os pratos que costumam fazer sucesso entre os amantes da comida baiana está o caruru, típico desta época do ano, em que se oferece a iguaria a Cosme e Damião. "Na época dos nossos ancestrais não se tinha acesso a frango. Era caruru com ostra mesmo", ensina o coordenador do Cecvi.

Também fazem parte do cardápio as moquecas incrementadas com chuchu, mamão verde, quiabo ou repolho, além de salada e ostra frita.

Programação variada

Mas nem só de degustação vive a Festa da Ostra. O evento se divide em dois dias de programação diversificada, que começa às 5h da manhã de sábado, com uma alvorada. Depois, samba de roda, oficinas, recreação infantil e performances de teatro popular também entram no cardápio.

adblock ativo