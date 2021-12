Como fazer um bolo de sorvete; veja

Ingredientes

1 lata(s) de leite condensado

2 lata(s) de leite

4 unidade(s) de gema de ovo

4 unidade(s) de clara de ovo em neve

5 colher(es) (sopa) de açúcar

1 lata(s) de creme de leite sem soro

Calda

2 xícara(s) (chá) de açúcar

1 xícara(s) (chá) de Água

2 colher(es) (sopa) de chocolate em pó

Como fazer

Caramelize uma forma de buraco com 6 colheres (sopa) de açúcar. Reserve.

Leve ao fogo o leite, o leite condensado e as gemas até engrossar.

Deixe esfriar.

Bata as claras em nevee acrescente o açúcar.

Junte o creme de leite e o creme de gemasjá frio.

Misture tudo e despeje na fôrma que está no freezer.

Volte ao freezer.

No momento de servir, passe a fôrma na chama do fogo e desenforme.

Calda

Leve ao fogo a água, com o açúcar e o achocolatado.

Deixe ferver.

Despeje sobre a forma caramelizada e leve ao congelador por 1 hora. Reserve.

Rendimento: 8 porções

