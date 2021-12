Como contratar bem alimentos e bebidas em grandes eventos

Planejar, planejar, planejar, contratar e executar é sempre a ordem para se realizar um bom evento. Para contratar alimentos e bebidas então, é preciso reflexão, afinal são vários itens a serem conferidos e pesquisados, e tudo tem que estar na mais perfeita harmonia.



Os mercados dos EUA e Europa já contam com um profissional ainda muito raro no Brasil, que é o assessor de A&B: ele faz parte do corpo técnico do cliente ou da produtora responsável pelo evento.



Esse profissional tem a missão de entender todas as variáveis do evento: objetivo (premiação, confraternização, lançamento de produto), público-alvo (faixa etária, nacionalidade/região, sexo, classe socioeconômica, áreas de interesse), conceito do evento (tema, decoração), condições de infraestrutura do espaço (limitações e possibilidades), duração do evento, cronograma de atividades, budget disponível. De posse dessas informações ele pode interagir com o chef e/ou gerente de A&B do buffet e participar ativamente da criação do cardápio.



Ë também responsabilidade desse profissional auditar o Buffet e validar os aspectos de qualidade do que é fornecido, aspectos sanitários (alimento seguro), capacidade produtiva (equipamentos, logística e pessoal) de maneira a ter tranqüilidade de que contratou uma empresa que está apta ao trabalho.



Para as empresas antenadas com questões que envolvem preservação do planeta, é também de responsabilidade desse profissional levantar a cadeia produtiva local: itens disponíveis e capacidade produtiva, antes da elaboração do cardápio. Afinal o mundo clama por sustentabilidade, e trabalhar com ingredientes locais é uma forma de contribuir com o planeta, diminuindo a poluição gerada com os transportes, além de uma grande ajuda ao desenvolvimento da economia local com melhoria dos produtores/produtores locais.



Algumas grandes empresas brasileiras já estão antenadas e trabalhando dessa forma, mas é um mercado ainda incipiente que deve amadurecer nos próximos três anos.

Nós, chefs de cozinha, comemoramos com mais um segmento para atuar e um braço forte para apoiar.

