Comida rápida servida em carros adaptados é aposta do verão

Quem já visitou outros países ou grande capitais brasileiras com certeza já viu. E quem circula por Salvador também já deve ter percebido que a tendência dos food trucks já começa a ganhar contornos mais fortes.

Há pouco mais de um mês, a chef Emanuele Ribeiro resolveu colocar a experiência de 14 anos na área de eventos a serviço de um projeto itinerante. Surgiu, então o Pseudo Truck - extensão da empresa Pseudo Chef.

"Já fiz muito evento que não tinha infraestrutura, então foi uma solução", diz a chef. "E como sempre gostei de coisas irreverentes apostei numa estética retrô e menu americanizado", completa.

Cardápio

Os hambúrgueres, então, são o destaque do menu. E todos artesanais. "Esse que você está comendo agora foi processado hoje mesmo", garante a chef, durante nossa reportagem, realizada na praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba.

É ali que ela bate ponto nos fins de tarde, com o apoio de Lucas Xavier e Caio Amaral. Na hora do almoço, provavelmente a kombi estará pelas bandas do CAB. Nas noites de quinta, eles podem estar no Rio Vermelho. Nos fins de semana, nos shows mais badalados da cidade.

Fora o almoço, quando as massas se destacam, o menu traz sandubas como o Little Monster (hambúguer de fraldinha com cerveja dinamarquesa) e o Pork Burguer (pernil, lombo, carré e bacon suínos), além do Pseudo Dog, com salsicha na chapa e molho quatro queijos.

Investimento

Investir em comida artesanal é o próximo passo que o estudante de direito Rogério Teixeira quer dar. Há pouco mais de um ano, ele trocou o emprego na área de programas sociais pelo Na Kombi.

"Já deu pra entender o perfil do negócio. O maior aprendizado é que ainda há muito público e poucas vans", avalia o empresário, que costuma ficar em Lauro de Freitas, mas circula por praias e grandes eventos de Salvador. Ele pilota o fogão e uma Kombi adaptada em São Paulo, que custou pouco mais de R$ 40 mil.

Marcello Teixeira, da Chicopaca, investiu R$ 250 mil em um modelo Renault Master, mais robusto. Enquanto o carro não chega, ele testa em eventos a aceitação do público aos seus seis sabores de pizza.

"O que me motivou foi o altíssimo valor do aluguel, que inviabiliza o negócio. Não é à toa que Salvador chega a ser mais cara que São Paulo", diz o representante comercial, que nasceu em Bauru (SP) e mora na capital baiana há 15 anos.

No final deste mês, além da Chicopaca, chega também o "boteco móvel" Pahua. "Inicialmente vamos focar em condomínios fechados, vamos evitar ir para vias públicas", conta a advogada Mariana Lacerda, que tem a arquiteta Fernanda Guimarães como sócia.

A preocupação da empreendedora faz sentido. Os food trucks não estão contemplados pela legislação. Com o boom que parece se aproximar, os empresários estão de olho em iniciativas como o Projeto de Lei 24/2014, do vereador Léo Prates, ainda em tramitação, que propõe a formalização do comércio de comida de rua.

