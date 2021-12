Comida di Buteco terá petiscos com preços fixos a R$ 20

O Comida di Buteco, que completa 20 anos este ano, realizará a eleição do "Melhor Buteco do Brasil". Em Salvador, 39 estabelecimentos participam do concurso, entre os dias 12 de abril e 12 de maio.

Cada concorrente escolhe um petisco para ser avaliado pelo júri e pelo público em quatro categorias: petisco, higiene, atendimento e temperatura da bebida. Este ano os pratos custarão R$ 20.

O Comida di Buteco nasceu em Belo Horizinte com o objetivo de resgatar os botecos autênticos e desenvolver um importante papel de fomento aos pequenos negócios familiares e à cultura de cozinha.

adblock ativo