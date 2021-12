Comida di Buteco acontece em 31 estabelecimentos de Salvador

Aquele prato "da casa", com ingredientes regionais, receita da família e servido num ambiente informal e aconchegante. É essa a experiência gastronômica incentivada pelo concurso Comida di Buteco, que acontece desta sexta-feira a 11 de maio em botecos de várias capitais brasileiras.

Em Salvador, a sétima edição da disputa conta com 31 estabelecimentos, sendo sete deles novos participantes. Já em nível nacional, o evento completa 15 anos de uma história que começou em Belo Horizonte, MG (a cidade que "não tem mar, mas tem bar").

Em comemoração a esse aniversário, a edição não terá ingrediente especial e a temática livre promete aguçar a criatividade dos chefs na elaboração dos petiscos.



Cozinha de raiz



"Uma boa conversa, uma boa paquera, um bom tira-gosto, uma boa bebida". Para Beto Pimentel, chef e dono do restaurante Paraíso Tropical, esses são elementos que não podem faltar em um boteco de verdade. Além, é claro, da cozinha de raiz, aquela que traz elementos da cultura local.



O colorido da moqueca de dendê, típico da culinária africana, a farinha e os pescados da alimentação indígena e um espaço acolhedor para comer são alguns itens que remetem à rica gastronomia baiana.

"Boteco é que faz com que a raiz não seja podada", diz Beto, ressaltando que a diversidade baiana ganhará vantagem na elaboração de um prato livre, com ingredientes variados.



"Tem cozinhas que a Bahia tá perdendo e não pode perder. Você não acha mais em lugar nenhum um efó (iguaria baiana que pode ser feita com folhas como a taioba, língua de vaca ou espinafre)", informa. "Quem sabe eles misturam um efó com um bobó e dá certo?", disse.



Boteco espontâneo



Boteco, botequim, barzinho ou bodega? Para acabar com essa confusão, a organização do evento pagou uma agência para fazer uma pesquisa nacional e identificar o que o brasileiro considerava um autêntico boteco.



A pesquisa apontou que existem três perfis de boteco: o multifuncional, com música ao vivo e à la carte no almoço; o intencional, que se veste como um boteco, mas faz parte de uma rede de franquias e o dono não necessariamente gerencia o negócio; e o boteco espontâneo, esse sim entendido como o perfil de boteco que seria selecionado para o concurso.



"O espontâneo é aquele em que o dono está à frente do negócio, tem alma e identidade de boteco e as pessoas se sentem em casa. A comida dos botecos espontâneos é própria, são receitas passadas de geração para geração. Tudo com a cara e o tempero daquele boteco. A alma da cozinha de raiz está no boteco espontâneo", diz Dani Bicalho, representante do concurso no Norte e Nordeste.



Entre os novos botecos espontâneos está o Zanzibar, escolhido para abrigar a inauguração do concurso para a imprensa.

A dona do estabelecimento, dona Ana Célia, conta que o boteco começa de uma cultura negra totalmente cultivada. Para participar, ela preparou uma isca de filé mignon que leva gengibre, pimentão, tomate, cebola e um purê de inhame.



A chef conta que o Zanzibar - fundado na década de 70 na Rua dos Artistas (Garcia) -, pretendia ser um espaço para reunir pessoas negras. Mas o lugar acabou agregando gente de toda etnia e sendo reduto para a vida bôemia de intelectuais como Caetano e Gil, que sentavam para discutir a inserção do negro na sociedade da época.



"Eu segurei a história da cultura negra, minha religião é o candomblé. Eu acho que faço a diferença de ser extremamente assumida: a minha casa é um gueto da minha religião", disse Ana. Na decoração, os desenhos étnicos e o altar com santos e orixás confirmam a intenção.



O dono do boteco Dona Eva, Wagner Lancelotti, vencedor da edição passada com o prato Macaxeira Espanhola, diz que o Comida di Buteco é mais do que uma disputa gastronômica. "É um concurso de educação e orientação aos donos de bar".



Esse ano eles concorrem com uma carne de porco defumada, acompanhada com queijo coalho em cubos, banana da terra, farofa d'gua e uma salada de couve- folha crua. Para Wagner, o prato tem que trazer a identidade do boteco e deve seguir no cardápio mesmo após o concurso. Como dica para os novos participantes, ele destaca a preocupação com todos os aspectos do espaço.

A higiene, o atendimento, a temperatura da bebida e o petisco são os quesitos para a premiação. O voto do júri e do público vale 50% cada.



"A gente tem que tirar essa máxima de que o atendimento na Bahia é fraco. A nossa cerveja tem de ser a mais gelada, os nossos bares têm que ser os mais limpos e o nosso atendimento e a nossa comida têm que ser os melhores", diz Wagner.

