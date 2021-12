Comida afetiva é tema de festival gastronômico

Depois de investir no conceito de gastronomia saudável, no primeiro semestre, a "gastronomia afetiva" foi o tema escolhido para a sétima edição da Salvador Restaurant Week, que segue até dia 29, em 52 empreendimentos da capital baiana.

A proposta, de acordo com a organização do evento, é apresentar aos clientes pratos inspirados em celebrações ao redor da mesa, como reuniões de família e amigos, momentos marcantes de infância e memórias de viagens.

Boa ação

Vale dar uma passeada no site oficial para conferir a lista dos restaurantes e os pratos oferecidos. Alguns, inclusive, facilitam a vida do visitante realizando reservas via internet.

Os menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) têm preço fixo: R$ 39,90 no almoço e R$ 51,90 no jantar. E, como de praxe, o cliente pode colaborar com mais R$ 1,00 ou qualquer outro valor adicional, para doação ao Martagão Gesteira - Hospital da Criança.

adblock ativo