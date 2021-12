Começando o ano com um escaldado

Acabou o Carnaval. Acabou? O Carnaval da Bahia nunca acaba exatamente.... Mas o ano começa agora, pós-festa momesca. E é neste momento de ressaca física e alma lavada após tantas transgressões e excessos que começamos a planejar o devir, o futuro ainda que imediato.

2014 se anuncia com muitas novidades em nossa cidade. Teremos a Copa do Mundo FIFA 2014, a inauguração do novo Ceasinha do Rio Vermelho, que prometem agitar a cena da produção gastronômica da cidade, e este ano também vai marcar o surgimento de novos nomes na gastronomia baiana, aguardem.

Mas, neste primeiro artigo pós-Carnaval, quero falar de comida de alma, daquela comida que nos conforta, que nos faz lembrar de família, de mãe. Nada como um prato destes para começar o ano real, verdadeiro e inexorável.

Eu, mineiro de origem que sou, e baiano por adoção, acordei com um desejo louco de tomar um escaldado de frango, prato que lá em Minas era feito quando alguém da família estava em recuperação de alguma enfermidade ou de algum excesso.



O escaldado é um caldo de frango com a carne desfiada engrossado com fubá de milho torrado ou farinha de mandioca servido com algum tempero verde como salsinha e cebolinha, ou mesmo couve e, ao final, opcionalmente enriquecido com um ovo, que é batido rapidamente formando alguns "fios".

É um prato regenerador, revitalizante e muitíssimo apropriado para o dia de hoje, como o foi para a Quarta-feira de Cinzas e como ainda será para este fim de semana. Melhor ainda se chover. Aí, tomar um escaldado é se reconectar com o melhor que a vida nos dá.

Assim como o ancestral escaldado, temos, principalmente na Bahia, uma evolução deste, o pirão. Tem coisa melhor? Quantas vezes comemos um cozido, uma moqueca, uma carne de sol ou um ensopado acompanhados de um pirão. E nos deleitamos com sua consistência fácil, amável, delicada, quase sensual. Mas com um sabor concentrado, de junção de todos os sabores, um verdadeiro extrato, um extrato de sabor e, por que não, um extrato de amor?

Escaldados, ensopados, pirões são pratos de nossa tradição. Podem ser muito baratos e muito nutritivos. Podem também ser pratos de dieta, se não acrescentarmos o amido, e são, invariavelmente, comida de deleite de nossa alma e de nosso corpo.

Comunguemos todos destes pratos ancestrais, e que esta comunhão nos ajude a refletir sobre os desafios que temos à nossa frente. E são muitos.

adblock ativo